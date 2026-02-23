العراق: أنقرة توافق على تسلم أتراك ضمن معتقلي الدولة الإسلامية

reuters_tickers

3دقائق

23 فبراير شباط (رويترز) – قال فؤاد حسين وزير خارجية العراق اليوم الاثنين إن أنقرة وافقت على تسلم مواطنين أتراك من بين آلاف المعتقلين المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية والذين نقلوا إلى العراق من سوريا بعد إغلاق معسكرات وسجون هناك في الأسابيع القليلة الماضية.

واستقبل العراق معتقلين في عملية جرى تنظيمها بالتنسيق مع الولايات المتحدة، عقب انسحاب القوات الكردية وإغلاقها معسكرات وسجون ظلت تؤوي أشخاصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية لما يقرب من عقد من الزمن.

وأعلنت بغداد أنها ستحاكم المشتبه بهم بتهم الإرهاب وفقا للنظام القضائي العراقي، لكنها دعت مرارا دولا أخرى إلى تسلم رعاياها من هؤلاء المعتقلين.

وأبلغ وزير الخارجية العراقي المبعوث الأمريكي توم براك، خلال اجتماع، أن العراق يجري محادثات مع دول أخرى بشأن إعادة مواطنيها وأنه توصل إلى اتفاق مع تركيا.

وفي بيان منفصل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال حسين “يجدد العراق دعوته إلى جميع الدول لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في استعادة الإرهابيين من مواطنيها ومن محاكمتهم داخل أراضيها”.

وأصبح مصير المعتقلين المشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية بالإضافة إلى آلاف النساء والأطفال المرتبطين بهم قضية ملحة منذ انهيار القوات الكردية، التي كانت تحرس المعسكرات والسجون، أمام هجوم شنته الحكومة السورية.

وفي أوج قوته بين عامي 2014 و2017، سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في ما أسماه “دولة الخلافة”، وفرض حكمه على ملايين الأشخاص واستقطب عناصر من دول أخرى للانضمام إليه.

وانهار تنظيم الدولة الإسلامية بعد حملات عسكرية شنتها حكومات في المنطقة وتحالف دولي قادته الولايات المتحدة.

(تغطية صحفية نيرة عبدالله وعماد كريدي – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)