العراق: حركة المسافرين تعود إلى طبيعتها في معبر الشلامجة الحدودي مع إيران

reuters_tickers

2دقائق

البصرة (العراق) 4 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت مصادر أمنية ووكالة الأنباء الرسمية اليوم السبت أن حركة المسافرين عادت إلى طبيعتها في معبر الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران بعد إغلاقه عقب غارات جوية على الجانب الإيراني أسفرت عن مقتل مواطن عراقي.

وقال تجار ومسؤولون في شؤون الحدود إن هذا المعبر يعد أحد الطرق الرئيسية لاستيراد الخضراوات وغيرها من المواد الغذائية من إيران إلى العراق، محذرين من أن أي اضطراب مطول في حركة العبور قد يؤثر سريعا على إمدادات الأسواق المحلية.

وأفادت المصادر بأن خمسة عراقيين على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة في الغارات التي استهدفت منطقة استقبال المسافرين على الجانب الإيراني.

وانتشلت الشرطة العراقية جثة الرجل ونقل المصابون إلى المستشفى، معظمهم في حالة حرجة.

وبعد ساعات قليلة من الغارات قرب معبر الشلامجة، قال مسؤولون أمنيون ومسؤولون في حرس الحدود العراقي إن السلطات أوقفت مؤقتا حركة المرور عند منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، وذلك عقب ورود تقارير عن وقوع انفجارات على الجانب الكويتي.

وأضاف المسؤولون أنهم شاهدوا طائرات مسيرة تحلق في الأجواء قبل لحظات من وقوع الانفجارات.

(تغطية صحفية عارف محمد من البصرة – شارك في التغطية أحمد رشيد – إعداد رحاب علاء وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)