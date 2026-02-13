العراق: نقل نحو 3000 معتقل من الدولة الإسلامية من سوريا

من جون أيريش

ميونيخ 13 فبراير شباط (رويترز) – قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الجمعة إن نحو ثلاثة آلاف معتقل من تنظيم الدولة الإسلامية نقلوا من السجون السورية إلى العراق حتى الآن ولا تزال العملية مستمرة، مضيفا أن بغداد تجري محادثات مع بعض الدول لترحيلهم قريبا.

وفي مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، قال حسين إن بغداد ستحتاج إلى مساعدات مالية إضافية للتعامل مع هذا التدفق، وحذر من تصاعد نشاط التنظيم المتشدد على الجانب الآخر من الحدود في سوريا في الآونة الأخيرة.

واجتاح تنظيم الدولة الإسلامية مساحات شاسعة من سوريا والعراق في 2014 ثم هزم على يد تحالف تقوده الولايات المتحدة بحلول عام 2019 واعتقل الكثير من مسلحيه لكن فلولا للتنظيم لا تزال باقية.

وقال حسين “أعتقد أن حوالي ثلاثة آلاف نقلوا بالفعل لسجون عراقية.. لذا فإن العملية بدأت ونواصلها”.

* نقل المعتقلين

قال الجيش الأمريكي في 21 يناير كانون الثاني إنه بدأ نقل المحتجزين ويتوقع نقل نحو سبعة آلاف مقاتل في الإجمال.

وتسببت الهزيمة السريعة لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا في ضبابية بشأن تأمين السجون ومعسكرات الاحتجاز التي كانت تلك القوات تحرسها.

لكن القيادة المركزية الأمريكية قالت في بيان في وقت لاحق من اليوم الجمعة “بدأت مهمة النقل التي استمرت 23 يوما في 21 يناير، وأسفرت عن نجاح القوات الأمريكية في نقل أكثر من 5700 مقاتل بالغ من تنظيم الدولة الإسلامية من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى الحجز بالعراق” دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشار حسين أيضا إلى بدء محادثات مع بعض الدول العربية والإسلامية لتستعيد مواطنيها من بين هؤلاء المحتجزين، لكن دولا أوروبية لا تزال مترددة لأن أنظمتها القانونية قد تسمح للمقاتلين بالخروج من السجن مبكرا.

وأضاف “بدأنا أيضا في التحدث مع بعض الدول لتزويدنا بدعم مالي، لأن بقاء آلاف الإرهابيين في العراق لفترة طويلة، أعني من الناحية الأمنية، سيكون بالغ الخطورة، مما يستلزم دعما من عدة دول”.

وحذر حسين مما قال إنه تزايد ظهر في الآونة الأخيرة في أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد هجوم نفذته حكومة دمشق على قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد.

وقال “بالنسبة لأنشطة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، نحن قلقون بالفعل لأنهم على الجانب الآخر مباشرة من الحدود وأصبحوا نشطين جدا في الآونة الأخيرة”.

وتابع قائلا “أعتقد أن الأمر مرتبط بالصراع الذي وقع مؤخرا بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة السورية أو الجيش السوري. في نفس الوقت، هناك كثيرون يعتنقون تلك الأيديولوجية داخل سوريا”.

* “على محمل الجد”

رغم مساعدة واشنطن لبغداد في هذا الملف، أقر حسين بأن بعض التوتر يشوب علاقة العراق مع الولايات المتحدة على الرغم من أنها علاقة جيدة بشكل عام.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العراق في يناير كانون الثاني من مغبة اختيار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المدعوم من إيران ليشغل المنصب مرة أخرى، وقال إن ذلك سيترتب عليه وقف مساعدة بغداد.

وقال حسين لدى سؤاله عن قرار ترشيح المالكي وتصريحات ترامب “هذا شأن داخلي”.

وتابع قائلا “نحاول معالجة هذا الأمر. بالطبع نأخذ أي مؤشرات من واشنطن على محمل الجد، لكن سنتعامل مع الأمر”.

وأضاف أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق لا يزال مقررا بنهاية العام الجاري.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)