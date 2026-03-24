العراق يسمح لقوات الحشد الشعبي “بالعمل بمبدأ حق الرد” بعد هجمات على مقرها

24 مارس آذار (رويترز) – أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء بأن المجلس الوزاري للأمن الوطني أذن لقوات الحشد الشعبي “بالعمل بمبدأ حق الرد والدفاع عن النفس” على أي هجمات تستهدف مقارها.

وتأتي الموافقة من المجلس، الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عقب هجوم على مقر قوات الحشد الشعبي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 مقاتلا بينهم قائد.

(تغطية صحفية أحمد رشيد ومؤيد حميد – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)