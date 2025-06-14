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العراق يطلب من إيران عدم استهداف المصالح الأميركية في أراضيه (مسؤول أمني)

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أفاد مسؤول عراقي أمني رفيع المستوى وكالة فرانس برس السبت بأن بغداد طلبت من طهران عدم استهداف المصالح الأميركية في العراق، في ظلّ التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

وتحاول حكومة بغداد التي جاءت بها أحزاب شيعية موالية لطهران، الحفاظ على علاقات جيدة مع جارتها الإيرانية من جهة، ومع حليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة من جهة أخرى.

وقال مسؤول عراقي أمني كبير لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته، إن “العراق طلب رسميا من إيران عدم استهداف المصالح الأميركية في أراضيه، ووعدنا الإيرانيون خيرا”.

وأضاف أن “إيران متفهمة للطلب العراقي”.

كانت إيران هددت الأربعاء، قبل بدء التصعيد الجاري مع إسرائيل، باستهداف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال اندلاع نزاع يكون سببه فشل المباحثات النووية مع واشنطن.

وتنشر الولايات المتحدة زهاء 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار تحالف دولي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تبنّت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع في العراق وسوريا ينتشر فيها جنود أميركيون في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد لأسباب أمنية من خلال سحب موظفين “غير أساسيين”.

وطالبت فصائل عراقية مسلحة موالية لطهران الجمعة بمغادرة القوات الأميركية المنتشرة في البلد ضمن التحالف الدولي، فيما حذّرت كتائب حزب الله خصوصا من “مزيد من الحروب في المنطقة” بعد هجمات إسرائيل على إيران.

غير أن المسؤول الأمني أشار في تصريحه لفرانس برس إلى أن “الجميع” بما في ذلك الفصائل العراقية المسلحة “متعاون مع الحكومة لإبعاد العراق عن الصراع”.

ع ك/كبج/ح س

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