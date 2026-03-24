العراق يعتقل أربعة مشتبه بهم في هجوم صاروخي على قاعدة سورية

24 مارس آذَار (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء إن السلطات اعتقلت أربعة أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في الهجوم الصاروخي الذي وقع أمس الاثنين على قاعدة عسكرية في شمال شرق سوريا.

وصرح مصدران أمنيان عراقيان لرويترز أمس الاثنين بأن سبعة صواريخ على الأقل أُطلقت من بلدة ربيعة العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا.

إلا أن الجيش السوري أعلن بعد ساعات أن إحدى قواعده العسكرية في الحسكة بشمال شرق البلاد تعرضت لهجوم صاروخي، دون الإشارة إلى ما إذا كانت القاعدة أمريكية أو تضم قوات أمريكية.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)