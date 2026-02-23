العراق يوقّع مع شيفرون الأميركية اتفاقيتين لتطوير حقول نفطية

وقّع العراق مع شركة النفط الأميركية العملاقة شيفرون الإثنين اتفاقيتين لإدارة وتطوير حقول نفطية، بينها حقل كانت تشغّله شركة لوك أويل الروسية.

وأشار بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى “توقيع اتفاقيتي مبادئ أولية” مع شيفرون، الأولى “لنقل إدارة حقل غرب القرنة/ 2″، والثانية “لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار” بجنوب البلاد، “إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين”.

وكان العراق دعا سابقا شركات أميركية لتقديم عروض لنقل إدارة حقل غرب القرنة 2 الذي كانت تشغّله شركة لوك أويل الخاضعة لعقوبات أميركية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتم توقيع “اتفاقية إطارية” بين شركات نفط البصرة ولوك أويل وشيفرون، تتيح “انتقال العقد مؤقتا الى شركة نفط البصرة”، على أن تحيله الأخيرة الى شيفرون “بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد”.

وتمنح هذه الاتفاقية شركة شيفرون حق “التفاوض الحصري لمدة عام”.

وكانت السلطات العراقية وقّعت مع شركة لوك أويل “اتفاقية تسوية”، تتيح تحويل العقد موقتا الى شركة نفط البصرة و”تسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين”، وفق مكتب رئيس الوزراء.

وحضر مراسم التوقيع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا السفير لدى تركيا توم باراك الذي سبق أن أجرى زيارات عدة إلى العراق.

لكن بيان مكتب رئيس الوزراء أورد أن باراك هو المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق، وهو منصب لم تؤكده واشنطن.

تسعى سلطات العراق الغني بالنفط والذي استعاد مؤخرا بعضا من الاستقرار بعد نزاع استمر عقودا، إلى جذب الاستثمارات، لا سيما من الشركات الأميركية، في مختلف قطاعات الاقتصاد.

والعراق عضو مؤسس في منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك”، وتشكل مبيعات النفط الخام 90 بالمئة من إيرادات ميزانية البلاد.

