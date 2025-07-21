الفاتيكان يشدد لهجته حيال إسرائيل بعد ضربة الكنيسة الكاثوليكية في غزة

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شدد الفاتيكان لجهته حيال إسرائيل عقب ضربة طالت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة، منددا بمسؤولية الدولة العبرية عنه، في تباين صريح مع المواقف الدبلوماسية التقليدية للكرسي الرسولي.

قُتل ثلاثة أشخاص الخميس في ضربة من دبابة إسرائيلية على كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة بشمال القطاع، ما أثار صدمة وإدانة دوليتين.

وندد البابا لاوون الرابع عشر الأحد بـ”همجية” حرب غزة، داعيا إلى وقف “اللجوء العشوائي للقوة”. أضاف “أعبر عن ألمي العميق حيال هجوم الجيش الإسرائيلي على الرعية الكاثوليكية للعائلة المقدسة في مدينة غزة”.

وتحدث الحبر الأعظم هاتفيا الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أبدى “أسفه” للضربة، موضحا أنها كانت بسبب “ذخيرة طائشة”.

ويقول فرنسوا مابي، مدير المرصد الجيوسياسي للأديان في المعهد الدولي للعلاقات الدولية والاستراتيجية، لوكالة فرانس برس “أبعد من وعي المسيحيين لما يحدث في غزة، هناك أيضا واقع إضافي هو أن ذلك يدور على أرض مقدسة”، وذلك يؤدي “لتحول للرأي العام الكاثوليكي عموما، وإن موقتا”.

– “لسنا هدفا” –

وعلى رغم إبداء إسرائيل الأسف، ألمح أمين سر الفاتيكان في مقابلة مع قناة “راي دوي” الإيطالية، إلى أن القصف قد يكون متعمدا، داعيا الدولة العبرية إلى نشر نتائج التحقيق في الحادثة.

وقال الكاردينال بييترو بارولين “علينا التأكد ما إذا كان القصف خطأ فعلا، وهو ما يمكننا أن نشكك فيه بشكل مشروع، أو ما إذا كانت هناك نية فعلية لاستهداف كنيسة بشكل مباشر”.

وندد المسؤول الثاني في الفاتيكان بعمل “في غاية الخطورة”.

وزار بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا غزة الجمعة وعاد الجرحى، وترأس قداس الأحد في كنيسة العائلة المقدسة، في مؤشر على تصميم السلطات المسيحية على ترسيخ حضورها.

وقال لصحيفة كورييري ديلا سيرا “نحن لسنا هدفا. يقولون إنه خطأ رغم أن الجميع هنا يعتقد أن الأمر لم يكن كذلك”.

ويرى الباحث مابي أن تطور موقف الكرسي الرسولي يكمن في “تحركات أكثر تنسيقا وتنظيما بين مختلف المستويات محليا ودوليا”.

وشدد البابا الأحد على أنّ “هذا العمل يُضاف وللأسف إلى الهجمات العسكرية المستمرة ضد المدنيين وضد دور العبادة في غزة”، موجها نداء إلى المجتمع الدولي “من أجل ضمان القانون الإنساني وحماية المدنيين ومنع العقاب الجماعي واللجوء العشوائي إلى القوة والتهجير القسري للسكان”.

وأضاف مابي “لدينا هنا أربعة حقوق أساسية تندرج في إطار القانون الإنساني لا تحترمها حكومة نتانياهو”، لافتا الى أن البابا “يستخدم “مفردات أكثر دقة تستند إلى فئات قانونية”.

– “طاغية” –

وشدد مسؤولون آخرون كاثوليك أيضا من لهجتهم حيال اسرائيل.

وقال الكاردينال الإيطالي أوغستو باولو لوجوديتشي رئيس أساقفة سيينا في مقابلة نشرتها صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية الاثنين إن نتانياهو “لا يتوقف لأنه طاغية ينفذ مشروعا مظلما ودموي للبقاء في السلطة”.

وأضاف هذا الأسقف وهو قاض في الفاتيكان عمل لسنوات إلى جانب البابا قبل انتخابه في أيار/مايو “في غزة تجاوزنا الجنون، فالشر المطلق اللامنطقي يطبق”.

وعلى رغم أنه من المبكر اعتبار هذا التبدل في اللهجة نقطة تحول حاسمة، فإنه وفقا لمابي جزء من العلاقات “الصعبة من الناحيتين الظرفية والبنيوية” بين الفاتيكان وإسرائيل.

ويدعم الكرسي الرسولي الذي اعترف بدولة فلسطين منذ عام 2015، حل الدولتين، ويدعو إلى منح القدس وضعا خاصا دوليا مع حرية الوصول الآمن إلى أماكن العبادة.

لكن العلاقات الثنائية مع إسرائيل تدهورت بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعدما ندد البابا الراحل فرنسيس بـ”غطرسة الغازي في فلسطين” ووجّه اتهامات بارتكاب “إبادة”.

ويأتي التجاذب الدبلوماسي بينما تزداد الانتقادات للهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون في الطيبة، وهي قرية مسيحية وسط الضفة الغربية المحتلة، وحيث أضرمت النيران في أطلال كنيسة تاريخية مطلع تموز/يوليو.

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