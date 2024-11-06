الفلسطينيون منزعجون بعد فوز ترامب وقادتهم يدعون للسلام

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من نضال المغربي علي صوافطة حاتم خالد

القاهرة/الضفة الغربية/غزة (رويترز) – بعد مرور أكثر من عام على الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، عبر الفلسطينيون يوم الأربعاء عن مخاوفهم إزاء عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في حين حثه زعماء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسلطة الفلسطينية على العمل من أجل السلام.

في خان يونس بجنوب قطاع غزة وصف أبو أسامة، الذي نزح بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، فوز ترامب في الانتخابات بأنه “كارثة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني”.

وقال أبو أسامة لرويترز “رغم الدمار والموت والتهجير اللي شفناه السنة اللي فاتت كلها هادي إلا إنه القادم حيكون أصعب وحيكون مدمر سياسيا”.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 43300 فلسطيني قتلوا خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، فيما تحول جزء كبير من القطاع إلى أنقاض.

واندلعت الحرب بعد أن هاجم مسلحون بقيادة حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة في غزة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

ولم تفلح حتى الآن جهود الولايات المتحدة ووساطة قطر ومصر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس من شأنه أن ينهي القتال ويؤدي لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب في غزة وكذلك فلسطينيين سجناء لدى إسرائيل.

وقالت حماس إن الانتخابات الأمريكية هي شأن يخص الشعب الأمريكي، لكنها دعت إلى إنهاء “الانحياز الأعمى” من واشنطن لإسرائيل.

وقال القيادي الكبير في الحركة سامي أبو زهري إن فوز ترامب بالمنصب “يجعله أمام اختبار لترجمة تصريحاته بأنه يستطيع وقف الحرب خلال ساعات”، ودعاه إلى “الاستفادة من أخطاء” الرئيس جو بايدن.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن تقدم دعما دبلوماسيا قويا ومساعدات عسكرية لإسرائيل حتى في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعمل على مقترحات لوقف إطلاق النار. ولم تتضح بعد السياسة التي سينتهجها ترامب في المستقبل، لكنه كان داعما لإسرائيل في ولايته السابقة.