الفيليبين تعلن إصابة صيادين في اشتباك مع خفر السواحل الصينيين

أصيب ثلاثة صيادين فيليبينيين بجروح بعدما رشت سفن خفر السواحل الصينيين قواربهم بخراطيم المياه وقطعت حبال مراسيهم في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بحسب ما أفادت السلطات الفيليبينية السبت.

وقالت بكين الجمعة إنها اتخذت “إجراءات السيطرة اللازمة” التي طالت حوالى 20 قارب صيد فيليبينيا قرب بؤرة التوتر سابينا شول، وهي منطقة غنية بالأسماك تقع على بعد حوالى 150 كيلومترا من جزيرة بالاوان.

وهذا أحدث تصعيد في سلسلة مواجهات متصاعدة بين السفن الصينية والفيليبينية في الممر المائي المتنازع عليه والذي تدعي بكين سيادتها عليه بالكامل تقريبا، على الرغم من حكم دولي ينص على أنّ ادعاءها لا أساس قانوني له.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفيليبينيين في بيان السبت إنّ الصيادين “استُهدفوا بخراطيم مياه ومناورات عرقلة خطيرة”.

وأضاف العميد جاي تارييلا أنّ “ثلاثة أُصيبوا بجروح، من بينها كدمات وجروح مفتوحة. وتعرّض قاربان (فيليبينيان للصيد) لأضرار بالغة جراء الضغط العالي لخراطيم المياه”.

وأشار إلى أنّ سفنا صينية صغيرة “قطعت عمدا حبال المراسي في قوارب عدة”.

من جانبهم، قال خفر السواحل الصينيون في بيان السبت إنّهم اتخذوا “إجراءات السيطرة المناسبة ضدّ سفن فيليبينة، بما في ذلك إصدار تحذيرات بمكبرات الصوت وإجراء مناورات خارجية لإبعادها”.

وأظهر مقطع فيديو نشره الجانب الفيليبيني الضغط الناجم عن خراطيم المياه الذي ضرب قوارب صيد صغيرة. وأفاد تارييلا وكالة فرانس برس بأنّ هذا الأمر أدى إلى “تدمير الهياكل الخشبية” للقوارب.

ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا على طلب للتعليق.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، اتهمت الفيليبين سفينة صينية بتعمّد صدم أحد السفن التابعة لحكومتها في جزر سبراتلي، حيث تسعى بكين إلى ترسيخ سيادتها منذ سنوات. وألقت بكين باللوم على مانيلا في هذا الحادث.

