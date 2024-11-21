مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

القضاء الأميركي يتّهم رجل الأعمال الهندي غوتام أداني بالفساد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

اتهم القضاء الأميركي رجل الأعمال الهندي غوتام أداني بالفساد، ما وضع مجموعته في مواجهة صعوبات إذ انهارت أسهمها في البورصة الخميس كما اضطرت لإلغاء صفقة مالية.

ويشتبه في أن غوتام أداني (62 عاما) المعروف بقربه من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ضالع في دفع رشى لمسؤولين هنود للحصول على عقود طاقة شمسية في الهند، على حساب مستثمرين في الولايات المتحدة.

وعند افتتاح بورصة بومباي الخميس، انخفض سعر شركة “أداني إتربرايزز” القابضة بنسبة 10 %، فيما خسرت شركة “أداني إنرجي سولوشنز” التابعة لها والتي استهدفها القضاء الأميركي بشكل مباشر، حوالى 20 % من قيمتها.

وقررت “أداني إنرجي سوليوشنز” إلغاء عملية بيع كانت مقررة في الأسواق المالية لسندات دين مقومة بالدولار الأميركي.

ولم ترغب مجموعة “أداني” في التعليق على الفور على استفسار لوكالة فرانس برس.

وبحسب المدعي الفدرالي في بروكلين بريون بيس، فإن الملياردير متهم، إلى جانب سبعة آخرين، بالمشاركة بين عامَي 2020 و2024 في نظام دفع رشى بأكثر من 250 مليون دولار.

من جهته، اتّهم زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي الخميس مودي ب”حماية” أداني بعد القرار الأميركي وقال “نطالب بتوقيف أداني فورا. لكننا نعلم أن ذلك لن يحدث لأن مودي يحميه”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها مجموعة “أداني” التي تتنوّع نشاطاتها من مناجم الفحم والطاقات المتجددة إلى الموانئ والمطارات وحتى وسائل الإعلام، مشكلات قضائية.

فخلال العام الحالي، خسرت مجموعته أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها في البورصة بعد نشر تقرير لشركة الأبحاث الأميركية حول الاستثمارات “هيندنبرغ ريسيرتش”، اتهمه بالقيام بعمليات احتيال “فاضحة”.

وجاء في التقرير أن أداني زاد أسعار أسهم شركات مجموعته بشكل زائف من خلال ضخ أموال عبر ملاذات ضريبية خارج البلاد، مشيرا إلى أن “هذا التلاعب الخطر بالأسهم وخطة الاحتيال في الحسابات يعدّان أكبر عملية غش في تاريخ الشركات”.

ونفى التكتل تلك الاتهامات مستنكرا هجوما “مغرضا” للمساس بسمعته.

ارب-با/الح/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
325 إعجاب
206 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
82 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
3 إعجاب
4 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية