القطاع الخاص الأميركي خسر 33 ألف وظيفة في حزيران/يونيو

afp_tickers

2دقائق

خسر القطاع الخاص الأميركي وظائف بشكل غير متوقع في حزيران/يونيو، وفقا لبيانات صادرة عن شركة “ايه دي بي” ADP للرواتب الأربعاء، في إشارة محتملة إلى ضعف سوق العمل في خضم حالة من عدم اليقين بسبب رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.

وأفادت “ايه دي بي” بانخفاض التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 33 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في “ايه دي بي” نيلا ريتشاردسون في بيان “على الرغم من أن حالات التسريح لا تزال نادرة، إلا أن التردد في التوظيف وعدم الرغبة في استبدال العمال المغادرين أدى إلى فقدان وظائف الشهر الماضي”.

لكنها أكدت أن تباطؤ التوظيف “لم يُؤثر بعد على نمو الأجور”.

وطال تراجع الوظائف قطاعات مثل الخدمات المهنية والتجارية، إلى جانب التعليم والخدمات الصحية.

ولكن “ايه دي بي” أكدت أن قطاعات مثل الترفيه والضيافة والصناعة، شهدت مكاسب.

وفي الوقت نفسه، ظل نمو الأجور ثابتا، وفقا للتقرير.

بالنسبة لمن بقوا في وظائفهم، لم تتغيّر مكاسب الأجور السنوية كثيرا مسجلة 4,4%، بينما حصل الذين غيروا وظائفهم على زيادات بلغت 6,8% في حزيران/يونيو، مع تباطؤ طفيف.

وأعلن آدم سرحان من شركة 50 بارك للاستثمارات أنها “المرة الأولى التي نشهد فيها تراجعا وحتى انكماشا في سوق العمل في الأشهر الأخيرة”.

واعتبر أن “الأمر مقلق، لأن معدل البطالة كان منخفضا حتى الآن، والوظائف قوية ومتنامية”.

ني/س ح/ب ق