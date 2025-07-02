The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

القطاع الخاص الأميركي خسر 33 ألف وظيفة في حزيران/يونيو

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

خسر القطاع الخاص الأميركي وظائف بشكل غير متوقع في حزيران/يونيو، وفقا لبيانات صادرة عن شركة “ايه دي بي” ADP للرواتب الأربعاء، في إشارة محتملة إلى ضعف سوق العمل في خضم حالة من عدم اليقين بسبب رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.

وأفادت “ايه دي بي” بانخفاض التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 33 ألف وظيفة الشهر الماضي. 

وقالت كبيرة الاقتصاديين في “ايه دي بي” نيلا ريتشاردسون  في بيان “على الرغم من أن حالات التسريح لا تزال نادرة، إلا أن التردد في التوظيف وعدم الرغبة في استبدال العمال المغادرين أدى إلى فقدان وظائف الشهر الماضي”. 

لكنها أكدت أن تباطؤ التوظيف “لم يُؤثر بعد على نمو الأجور”. 

وطال تراجع الوظائف قطاعات مثل الخدمات المهنية والتجارية، إلى جانب التعليم والخدمات الصحية. 

ولكن “ايه دي بي” أكدت أن قطاعات مثل الترفيه والضيافة والصناعة، شهدت مكاسب. 

وفي الوقت نفسه، ظل نمو الأجور ثابتا، وفقا للتقرير. 

بالنسبة لمن بقوا في وظائفهم، لم تتغيّر مكاسب الأجور السنوية كثيرا مسجلة 4,4%، بينما حصل الذين غيروا وظائفهم على زيادات بلغت 6,8% في حزيران/يونيو، مع تباطؤ طفيف.  

وأعلن آدم سرحان من شركة 50 بارك للاستثمارات أنها “المرة الأولى التي نشهد فيها تراجعا وحتى انكماشا في سوق العمل في الأشهر الأخيرة”. 

واعتبر أن “الأمر مقلق، لأن معدل البطالة كان منخفضا حتى الآن، والوظائف قوية ومتنامية”.

ني/س ح/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
58 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
18 إعجاب
16 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية