القوات الإسرائيلية تقتل فتى فلسطينيا في الضفة الغربية

رام الله/القدس 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قتل بالرصاص فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 16 عاما خلال مداهمة ببلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم اليوم الاثنين، في أحدث حلقة في موجة العنف في الآونة الأخيرة بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن رئيس مجلس بلدة تقوع قوله إن الفتى تعرض لإطلاق النار بعد أن تجمعت قوات الجيش الإسرائيلي في وسط البلدة في ساعة متأخرة من اليوم الاثنين وبدأت بإطلاق النار “بشكل عشوائي”.

وأضافت الوكالة أن الجيش أطلق النار على الفتى عمار ياسر صباح برصاصة حية في الصدر، وأنه نُقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية هذا العام، ومنذ بداية الحرب التي استمرت عامين في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023. وتصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بشكل حاد، في حين شدد الجيش القيود على الحركة ونفذ مداهمات واسعة في عدة مدن.

وقتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و14 نوفمبر 2025، بحسب الأمم المتحدة. وقتل 59 إسرائيليا في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.

ومن بين القتلى الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية هذا العام 53 قاصرا فلسطينيا، وفقا للإحصاءات الفلسطينية الرسمية.

ويعيش في الضفة الغربية 2.7 مليون فلسطيني يتمتعون بحكم ذاتي محدود تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي. واستوطن مئات الآلاف من الإسرائيليين هناك.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات ، على الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، غير قانونية، ودعا عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

وتنفي إسرائيل عدم شرعية المستوطنات، مستشهدة بصلات دينية وتاريخية بالأرض.

وأخلت القوات الإسرائيلية مخيمات لاجئين، وأجبرت آلاف الفلسطينيين على ترك منازلهم وواصلت الوجود في بعض مدن الضفة الغربية لأطول مدة منذ عقود.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب ما قالت إنها عمليات طرد قسري في الضفة الغربية. وتنفي إسرائيل ارتكاب مثل هذه الجرائم.

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة وبيشا ماجد – إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية)