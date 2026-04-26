القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض سفينة خاضعة للعقوبات في بحر العرب
26 أبريل نيسان – أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها اعترضت أمس السبت سفينة تجارية كانت تحاول اختراق الحصار المفروض على إيران.
وقال الجيش الأمريكي إن السفينة، المعروفة باسم ” سيفان”، جزء من “أسطول الظل” المكون من 19 سفينة وينقل منتجات النفط والغاز الإيرانية إلى الأسواق الخارجية.
وذكرت القيادة المركزية أن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية من مدمرة الصواريخ الموجهة بينكني اعترضت السفينة في بحر العرب وإنها “تمتثل في الوقت الراهن لتوجيهات الجيش الأمريكي بالعودة إلى إيران تحت الحراسة”.
وقالت القيادة المركزية إن سفن “أسطول الظل” تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية بسبب أنشطة تتعلق بنقل منتجات الطاقة والنفط والغاز الإيرانية بقيمة مليارات الدولارات، بما في ذلك البروبان والبيوتان، إلى الأسواق الخارجية.
وقال الجيش الأمريكي إنه منذ بدء الحصار تم “إعادة توجيه” 37 سفينة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)