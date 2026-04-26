The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض سفينة خاضعة للعقوبات في بحر العرب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

26 أبريل نيسان – أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها اعترضت أمس السبت سفينة تجارية كانت تحاول اختراق الحصار المفروض على إيران.

وقال الجيش الأمريكي إن السفينة، المعروفة باسم ” سيفان”، جزء من “أسطول الظل” المكون من 19 سفينة وينقل منتجات النفط والغاز الإيرانية إلى الأسواق الخارجية.

وذكرت القيادة المركزية أن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية من مدمرة الصواريخ الموجهة بينكني اعترضت السفينة في بحر العرب وإنها “تمتثل في الوقت الراهن لتوجيهات الجيش الأمريكي بالعودة إلى إيران تحت الحراسة”.

وقالت القيادة المركزية إن سفن “أسطول الظل” تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية بسبب أنشطة تتعلق بنقل منتجات الطاقة والنفط والغاز الإيرانية بقيمة مليارات الدولارات، بما في ذلك البروبان والبيوتان، إلى الأسواق الخارجية.

وقال الجيش الأمريكي إنه منذ بدء الحصار تم “إعادة توجيه” 37 سفينة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

