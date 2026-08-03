القيمة السوقية لأمازون تتجاوز للمرة الأولى 3 تريليونات دولار

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تجاوزت القيمة السوقية لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة أمازون للمرة الأولى سقف 3 تريليونات دولار، مدفوعة بما أثارته أرباحها الفصلية من حماسة.

وفي بورصة نيويورك، قرابة الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع سهم أمازون بنسبة 4,57 في المئة ليصل إلى 284 دولارا. ومنذ إعلان نتائجها الخميس، قفز السهم بأكثر من 20 في المئة في زيادة تقارب 500 مليار دولار في القيمة السوقية.

وضمنت أمازون بذلك مركزها كخامس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية بعد كل من إنفيديا وآبل وألفابت ومايكروسوفت.

وواصل المستثمرون الإثنين الإشادة بالنمو القوي في نشاط الحوسبة السحابية لدى أمازون بشكل خاص، وبأنشطتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكل عام.

وفي ظل المخاوف المتزايدة بشأن النفقات الضخمة المطلوبة لتطوير الذكاء الاصطناعي، أثبتت الشركة الأميركية أن استثماراتها في هذا المجال لم تؤثر على هامش أرباحها.

وقال جيوفاني مازارييلو، مدير المحافظ الاستثمارية لدى مصرف يونيكريديت في مذكرة إن نتائج شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي نُشرت خلال الأيام الأخيرة “جاءت مطمئنة بشكل عام”.

في المقابل، تأثرت أسهم ميتا سلبا بسبب تراجع الربحية على خلفية الاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ني/ره/ب ق