الكرملين: إسرائيل لا تريد جهود وساطة في صراعها مع إيران في الوقت الراهن

reuters_tickers

1دقيقة

موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الثلاثاء إنه يرى أن إسرائيل لا تريد جهود وساطة في صراعها مع إيران في الوقت الراهن وسط ما وصفه بأنه “تصعيد سريع”.

وفي مؤتمر صحفي دعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجانبين إلى الالتزام بضبط النفس قائلا إن مستوى الضبابية بشأن ما يحدث بلا حدود.

وقال بيسكوف إن عرض روسيا الخاص بالوساطة إذا اقتضى الأمر لا يزال قائما، لكنها ترى أن إسرائيل غير مهتمة في الوقت الحالي بالسعي لحل سلمي.