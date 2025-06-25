الكرملين: من السابق لأوانه تقييم أضرار منشآت إيران النووية

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موسكو (رويترز) – قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الأربعاء إنه يعتقد أنه من السابق لأوانه رسم صورة واقعية عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية جراء الغارات الجوية الأمريكية.

جاء ذلك ردا على سؤال حول تقييم الأضرار الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب وأشار فيه إلى أن الهجوم الأمريكي قضى على البرنامج النووي لطهران.

وقال بيسكوف إن موسكو تعتبر الهجمات على إيران غير مبررة وإن الوضع يبعث على القلق.

وذكر بيسكوف أن روسيا لديها مؤشرات على أن واشنطن وطهران لديهما قنوات اتصال مفتوحة، مضيفا أن موسكو تراقب التطورات عن كثب وما زالت تتواصل مع إيران نفسها.