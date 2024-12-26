الكرملين يحذّر من “الفرضيات” بشأن تحطم الطائرة في كازاخستان

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حذّر الكرملين الخميس من طرح “فرضيات” بشأن تحطم الطائرة الأذربيجانية التي كان متوجهة إلى روسيا بينما أشار خبراء إلى أدلة محتملة على انفجار صاروخ.

تحطّمت طائرة الخطوط الأذربيجانية الأربعاء قرب مدينة أكتاو التي تشكّل مركزا للنفط والغاز. وقتل 38 من 67 شخصا كانوا فيها.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين “سيكون من الخطأ القيام بفرضيات قبل انتهاء التحقيق”.

وكانت الطائرة وهي من طراز امبراير 190، تقوم برحلة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني في جمهورية الشيشان الروسية في القوقاز، حين انحرفت عن مسارها فوق بحر قزوين.

وفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادثة، لكن بعض الخبراء العسكريين وفي مجال الطيران قالوا إن الطائرة ربما أصيبت عن طريق الخطأ بنيران الدفاعات الجوية الروسية فيما كانت تحلق في منطقة تم الإبلاغ فيها عن نشاط للمسيّرات الأوكرانية.

وقال الخبير العسكري الروسي يوري بودولياكا إن الثقوب التي شوهدت في حطام الطائرة كانت مماثلة للأضرار التي يسببها “نظام صاروخي مضاد للطائرات”.

وتابع “كل شيء يشير إلى ذلك”.

كذلك، قال جيرار لوغوفر الخبير السابق لدى وكالة التحقيق في حوادث الطيران الفرنسية BEA إن حطام الطائرة يحمل على ما يبدو أضرارا “ناجمة عن الكثير من الشظايا”.

ورأى أن الأضرار “تذكر” بتلك اللاحقة بطائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية أسقطها صاروخ أرض-جو أطلقه متمردون مدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا العام 2014.

لكن رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني مولين أشيمبايف انتقد “التكهنات” بشأن ما حدث.

ونقلت وكالة “تاس” عنه قوله إنه “من غير الممكن” تحديد السبب الذي قد يكون سبّب الضرر للطائرة.

وذكرت الخطوط الجوية الأذربيجانية بداية بأن الطائرة حلقت وسط سرب من الطيور قبل أن تسحب بيانها.

وأفادت بأن الطائرة كانت تقلّ 67 شخصا من ضمنهم طاقهما المؤلف من خمسة أشخاص.

وأكد مسؤولون في كازاخستان مقتل 38 شخصا ونجاة 29 بينهم ثلاثة أطفال.

وقال جليل علييف والد إحدى أفراد الطاقم لوكالة فرانس برس إن الرحلة كانت لتكون آخر مهمة لابنته قبل أن تبدأ عملها كمحامية للشركة.

وسأل الرجل بصوت غلب عليه التأثر “لم انتهت حياتها الفتية بهذه الطريقة المأسوية؟”

وأوضحت وزارة الصحة الكازخستانية أن 11 من المصابين أدخلوا العناية المركزة.

وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية الحكومية “أزيرتاك” أن 12 من الناجين نقلوا جوا إلى أذربيجان.

كذلك، حطت طائرة تنقل تسعة مصابين روس في مطار زوكوفسكي في منطقة موسكو الخميس على ما أفادت وزارة حالات الطوارئ الروسية.

– يوم حداد –

عقب الحادث، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الخميس يوم حداد وقطع زيارته إلى روسيا حيث كان من المقرّر أن يحضر قمة غير رسمية لقادة رابطة الدول المستقلة التي تضم مجموعة من بلدان الاتحاد السوفياتي السابق، حسبما أفاد مكتبه في بيان.

وأفاد مكتب علييف بأنّ “الرئيس أمر بالبدء الفوري في اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في أسباب الكارثة”.

وقال علييف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “أقدّم التعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم في الحادث… وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وبحسب موقع “فلايت رادار” لتتبع حركة الملاحة الجوية، انحرفت الطائرة عن مسارها المحدد وحلّقت فوق بحر قزوين، ثمّ قامت بالدوران في أجواء المنطقة حيث تحطّمت في نهاية المطاف.

وقالت الخطوط الجوية الأذربيجانية إن الطائرة “نفّذت هبوطا اضطراريا” على مسافة حوالى ثلاثة كيلومترات من أكتاو.

وأوضحت وزارة النقل الأذربيجانية أنّ من بين ركّاب الطائرة 37 شخصا من أذربيجان وستة من كازاخستان وثلاثة أشخاص من قرغيزستان و16 من روسيا.

– ناجون مضرّجون بالدماء –

قالت امرأة كازاخستانية في تصريح للمحطة المحلية لإذاعة “راديو فري يوروب/راديو ليبرتي” إنها كانت على مقربة من الموقع الذي تحطّمت فيه الطائرة وإنها هرعت إلى هناك لمساعدة الناجين.

وقالت الشاهدة واسمها إلميرا “كانوا مضرّجين بالدماء. كانوا يبكون. كانوا يستغيثون”.

وأضافت “لن أنسى أبدا نظراتهم المليئة بالألم واليأس”، لافتة إلى أن فتاة ناشدتها “أنقذي والدتي، إنها في الخلف”.

كذلك، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي، بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع علييف وقدم له “التعازي في ما يتعلق بالحادثة”.

ولاحقا قال بوتين لدى افتتاحه اجتماع قادة رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبرغ إن فريقا روسيا للحالات الطارئة تم إرساله إلى أكتاو يضم طاقما طبيا ومعدات.

واتصل الرئيس الصيني شي جينبينغ بنظرائه الأذربيجاني والكازاخستاني والروسي معربا عن “تعازيه الحارة” على ما أفاد التلفزيون الرسمي الصيني “سي سي تي في”.

كذلك، قدمت الخارجية الفرنسية تعازيها وعبرت عن أملها بـ”التعافي السريع للناجين”.

بور/شي-الح-لين/غ ر