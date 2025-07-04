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اللوفر أبوظبي يطلق “رحلة عبر التاريخ” باستخدام الواقع الافتراضي

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أطلق متحف اللوفر أبوظبي مشروعه الجديد “رحلة عبر التاريخ” لتوفير تجربة واقع افتراضي تُسافر بزوّاره عبر الزمن لاستكشاف صفحات التاريخ، ومشاهدة أبرز لحظاته التي شكَّلت ملامح الثقافات العالمية، وفق بيان لمكتب أبوظبي الإعلامي الجمعة.

وتستغرق رحلة الواقع الافتراضي 25 دقيقة، مستخدمة تقنيات لاسلكية تتبع حركة الجسد بشكل كامل، ليتمكّن عشرة مشاركين في التجربة من التحرك بحرية تامة في آن واحد، والسير في بيئات رقمية حيّة بدون شاشات ولا أجهزة تحكُّم. وستتوافر هذه التجربة لسنة كاملة في الرواق السفلي للمتحف، بحسب البيان.

وينطلق الزوّار في مهمة عبر الزمن مستوحاة من الخيال العلمي. ومن خلال الإرشادات من طريق السرد السينمائي، يُسافر المشاركون عبر القرون لإعادة اكتشاف بعض الروائع الفنية من مجموعة متحف اللوفر أبوظبي.

م ل

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