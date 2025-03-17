المالية: إنفاق إسرائيل على الحرب بغزة ولبنان تجاوز 30 مليار دولار في 2024

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من ستيفن شير

القدس (رويترز) – قالت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير صدر يوم الاثنين إن إسرائيل أنفقت 112 مليار شيقل (31 مليار دولار) على صراعاتها العسكرية في غزة ولبنان في عام 2024.

ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والحرب على غزة وإطلاق حزب الله صواريخ من لبنان وحتى نهاية عام 2024، وصل الإنفاق إلى 141.6 مليار شيقل.

وتوصلت إسرائيل بعد ذلك إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار مع حماس وحزب الله.

وأظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق على الدفاع في عام 2024 بلغ 168.5 مليار شيقل، أي 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 98.1 مليار في عام 2023، حين بلغت تكاليف الدفاع 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبارتفاع الإنفاق الحربي زاد عجز الموازنة إلى 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، في تعديل للتقدير الأولي البالغ 6.9 بالمئة. ونما الاقتصاد الإسرائيلي 0.9 بالمئة في عام 2024.

وقبل الحرب، في مايو أيار 2023، أقر المشرّعون الإسرائيليون ميزانية لعام 2024 بلغت 513.7 مليار شيقل، لكن القتال استلزم ثلاث ميزانيات إضافية في عام 2024، مما أدى إلى رفع الإنفاق الحكومي 21 بالمئة ليصل إلى 620.6 مليار شيقل. وبلغت العائدات العام الماضي 484.9 مليار شيقل.

وتراجع العجز، الذي تخطى ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، منذ ذلك الحين ليستقر عند 5.3 بالمئة في فبراير شباط.

وبسبب الصراعات السياسية الداخلية، لم توافق إسرائيل حتى الآن على ميزانية سنة 2025، وتستخدم نسخة متناسبة من ميزانية عام 2024 الأساسية.

وإذا لم يقر المشروعون الميزانية بحلول نهاية مارس آذار، فسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات جديدة. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن مشروع الميزانية الذي يتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في الإنفاق سيجري إقراره في الموعد المحدد.

وأضاف أن مشروع الميزانية “يعكس ميزانية مسؤولة قد تكفل الاستقرار واستمرار الأداء السليم للحكومة مع معالجة احتياجات إسرائيل الأمنية خلال هذه الفترة”.

وقال يالي روتنبرج، المحاسب العام بوزارة المالية “من المهم للغاية خفض العجز إلى أقل من خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق الاستقرار في الإنفاق الحكومي ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي”.

(الدولار = 3.6576 شيقل)