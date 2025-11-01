المبعوث الأمريكي: من المتوقع أن يزور الرئيس السوري الشرع واشنطن

المنامة (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم برّاك يوم السبت إن من المتوقع أن يزور الرئيس السوري أحمد الشرع واشنطن، وذلك في أول زيارة لرئيس سوري إلى العاصمة الأمريكية.

وصرح برّاك للصحفيين على هامش حوار المنامة في البحرين قائلا “نأمل” خلال الزيارة أن تنضم سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. وحوار المنامة مؤتمر عالمي عن الشؤون الأمنية والجيوسياسية.

وقال مصدر سوري مطلع إن من المتوقع أن تتم الزيارة في غضون الأسبوعين المقبلين.

وتشير قائمة وزارة الخارجية الأمريكية التاريخية لزيارات الزعماء الأجانب إلى عدم قيام أي رئيس سوري سابق بزيارة رسمية إلى واشنطن. وكان الشرع ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر أيلول.

ومنذ وصوله للسلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024، قام الشرع بسلسلة من الرحلات الخارجية في ظل سعي حكومته الانتقالية إلى إعادة علاقات سوريا مع القوى العالمية التي كانت تتجنب دمشق خلال حكم الأسد.

وقال برّاك إن واشنطن تهدف إلى ضم سوريا إلى التحالف الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014 لقتال تنظيم الدولة الإسلامية الذي وصل إلى ذروة نشاطه بين عامي 2014 و2017 وسيطر على ما يقرب من ثلث مساحة سوريا والعراق.

وقال برّاك “نحاول أن نجعل الجميع شركاء في هذا التحالف، وهو أمر ضخم بالنسبة لهم”.

كان الشرع يقود فرع تنظيم القاعدة في سوريا، لكن جماعته المعارضة للأسد انفصلت قبل عقد عن التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن واشتبكت فيما بعد مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وطرد التحالف وشركاؤه المحليون التنظيم من آخر معاقله في عام 2019. وقالت مصادر لرويترز في يونيو حزيران إن التنظيم يحاول استغلال سقوط نظام الأسد للعودة من جديد في سوريا والعراق.

* محادثات التهدئة بين سوريا وإسرائيل

قال برّاك خلال القمة في وقت سابق إن سوريا وإسرائيل تواصلان إجراء محادثات بوساطة أمريكية لإنهاء التصعيد. وقال للصحفيين إن سوريا وإسرائيل على وشك التوصل إلى اتفاق، لكنه رفض الإفصاح عن موعد محدد.

وتجري سوريا وإسرائيل محادثات للتوصل إلى اتفاق تأمل دمشق أن يضمن وقف الضربات الجوية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية التي توغلت في جنوب سوريا.

وقال المصدر السوري إن الولايات المتحدة تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بحلول موعد زيارة الشرع لواشنطن.

