المبعوث الأمريكي يتفقد عمليات مؤسسة غزة الإنسانية التي تنتقدها الأمم المتحدة

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من نضال المغربي وشارلوت جرينفيلد

القاهرة/القدس (رويترز) – أصبح ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط أول مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور قطاع غزة منذ بدء الحرب، كما تفقد عمليات مؤسسة غزة الإنسانية يوم الجمعة.

وتقول الأمم المتحدة إن مؤسسة غزة الإنسانية شريكة في المسؤولية عن سقوط قتلى في القطاع في أثناء محاولة تلقي المساعدات.

وزار ستيف ويتكوف موقعا تديره مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة، برفح في محاولة لوضع خطة مساعدات جديدة للقطاع الذي مزقته الحرب.

وبعد ساعات من زيارة ويتكوف، قال مسعفون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص ثلاثة فلسطينيين قرب أحد مواقع المؤسسة في المدينة الواقعة على الطرف الجنوبي لقطاع غزة. ولم يتسن لرويترز بعد التحقق مما إذا كان الموقع المذكور هو الموقع ذاته الذي زاره ويتكوف.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ما زال ينظر في الواقعة التي أطلق فيها الجنود طلقات تحذيرية على ما وصفه بأنه “تجمع للمشتبه بهم” اقترب من قواته على بعد مئات الأمتار من موقع المساعدات.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ألف قتلوا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات في قطاع غزة منذ أن بدأت مؤسسة غزة الإنسانية عملها هناك في مايو أيار، وقتل معظمهم برصاص القوات الإسرائيلية التي تنفذ عمليات قرب مواقع المؤسسة.

ورفضت الأمم المتحدة العمل مع المؤسسة التي تقول إنها توزع المساعدات بطرق خطرة بطبيعتها وتنتهك مبادئ الحياد الإنساني، مما يؤجج أزمة الجوع في أنحاء القطاع.

وتقول المؤسسة إن نقاط توزيع المساعدات التابعة لها لم تشهد سقوط قتلى وإنها تقوم بعمل أفضل من الأمم المتحدة في حماية عمليات تسليم المساعدات.

ونشر مايك هاكابي السفير الأمريكي لدى إسرائيل، الذي رافق ويتكوف إلى قطاع غزة يوم الجمعة، على إكس صورة تظهر سكان غزة الجائعين خلف أسلاك شائكة مع ملصق لمؤسسة غزة الإنسانية مع علم أمريكي كبير كتب عليه “تم تسليم 100 مليون وجبة”.

وقال تشابين فاي المتحدث باسم المؤسسة في بيان “الرئيس ترامب يدرك المخاطر في غزة وأن إطعام المدنيين، وليس حماس، يجب أن يكون الأولوية”.

وأرفق فاي البيان بصور لويتكوف وهو يرتدي قميصا رماديا مموها وسترة واقية من الرصاص وقبعة بيسبول كتب عليها “اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى” ومطرز عليها اسم ترامب.

وأضاف فاي “من دواعي سرورنا أن نطلع وفده على عملياتنا ونشاركهم ما تم فيها ونوضح لهم تأثير تقديم 100 مليون وجبة لمن هم في أمس الحاجة إليها”.

وقال ويتكوف على إكس إنه التقى أيضا مع وكالات أخرى.

وأضاف “تمثل الهدف من الزيارة في إعطاء (ترامب) فهما واضحا للوضع الإنساني والمساعدة في صياغة خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة”.

وتأتي زيارة ويتكوف إلى غزة بعد يوم من وصوله إلى إسرائيل للضغط من أجل إجراء مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار، وفي وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط دولية متزايدة بسبب تدمير قطاع غزة وتزايد المجاعة بين سكانه البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة.

وبالإضافة إلى القتلى الثلاثة قرب موقع مؤسسة غزة الإنسانية في رفح، قال مسعفون إن 12 فلسطينيا آخرين على الأقل قتلوا في غارات جوية على أنحاء قطاع غزة يوم الجمعة.

وأدت حرب غزة إلى مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، وقتل معظمهم في غارات جوية إسرائيلية. واندلعت الحرب بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل التي تقول إن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1200 واحتجاز 251 رهينة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وانتهت محادثات وقف إطلاق النار في قطر الأسبوع الماضي دون تحقيق انفراجة.

ويقول مسعفون في غزة إن العشرات ماتوا بسبب سوء التغذية في الأيام القليلة الماضية مع تفشي الجوع، وذلك بعد قطع إسرائيل جميع الإمدادات عن القطاع لثلاثة أشهر تقريبا من مارس آذار إلى مايو أيار وتقييد الإمدادات منذئذ.

وتقول إسرائيل إنها تتخذ خطوات للسماح بإدخال مزيد من المساعدات، بما في ذلك وقف القتال لجزء من اليوم في بعض المناطق والإعلان عن طرق محمية.

وأقرت بأن قواتها قتلت بعض الفلسطينيين الساعين إلى الحصول على المساعدات، وتقول إنها أمرت قواتها بأوامر جديدة لتحسين استجابتهم.

ودفعت الأزمة الإنسانية المتفاقمة فرنسا وبريطانيا وكندا إلى الإعلان عن خطط للاعتراف المحتمل بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة اتخذتها بالفعل معظم الدول، لكن قوى الغرب الكبرى لم تتخذها.

* “التضور جوعا حتى الموت”

تنحي إسرائيل باللائمة على حماس والأمم المتحدة في عدم وصول الغذاء إلى الفلسطينيين هناك. وتظهر إحصاءات الجيش الإسرائيلي أن نحو 140 شاحنة مساعدات في المتوسط دخلت غزة يوميا خلال فترة الحرب، أي نحو ربع ما تقول الوكالات الإنسانية الدولية إنه يلزم دخوله.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن الأمم المتحدة ومنظمات أخرى وزعت 200 شاحنة مساعدات يوم الخميس، فيما تنتظر مئات الشاحنات الأخرى تسلمها من المعابر الحدودية داخل غزة.

وتقول الأمم المتحدة إن لديها الآلاف من الشاحنات المنتظرة، إذا سمحت إسرائيل بدخولها دون الإجراءات الأمنية المشددة التي تقول منظمات الإغاثة إنها منعت دخول المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها طوال فترة الحرب.

وبدأت إسرائيل هذا الأسبوع إسقاط المواد الغذائية من الجو، لكن منظمات الأمم المتحدة تقول إنها بديل ضعيف للسماح بدخول مزيد من الشاحنات.

وكتب فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على إكس “إذا كانت هناك إرادة سياسية للسماح بعمليات الإنزال الجوي، وهي مكلفة للغاية وغير كافية وغير فعالة، فيجب أن تكون هناك إرادة سياسية مماثلة لفتح المعابر البرية. ومع تضور سكان غزة جوعا حتى الموت، فإن الطريقة الوحيدة للاستجابة للمجاعة هي إغراق غزة بالمساعدات”.

(شارك في التغطية أحمد الإمام – إعداد سلمى نجم ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)