المتهم بإطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض يدفع ببراءته

دفع رجل من ولاية كاليفورنيا الأميركية الاثنين ببراءته من تهمة محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال عشاء لمراسلي البيت الأبيض الشهر الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وذكرت صحيفة “ذي هيل” ووسائل إعلام أخرى أن كول آلن البالغ 31 عاما دفع ببراءته خلال مثوله أمام محكمة فدرالية في العاصمة واشنطن.

وظهر آلن في المحكمة مرتديا زي السجن البرتقالي ومقيد اليدين.

ويواجه آلن أربع تهم تتعلق بالهجوم الذي وقع في 25 نيسان/أبريل خلال عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في فندق بوسط العاصمة واشنطن، وقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته.

وتشمل التهم الموجهة إلى آلن محاولة اغتيال الرئيس، ونقل سلاح ناري وذخيرة عبر حدود الولايات بقصد ارتكاب جناية، واستخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف، والاعتداء على موظف فدرالي.

وبحسب الادعاء، سافر آلن، وهو مدرّس ومهندس، من منزله في كاليفورنيا إلى واشنطن في القطار حاملا ترسانة أسلحة تضمنت بندقية صيد ومسدسا وسكاكين.

لم يقترب آلن من ترامب أو الضيوف الآخرين الحاضرين في حفل العشاء بالبيت الأبيض في الطابق السفلي. وقد أُخرج الرئيس من المكان على عجل من جانب عناصر الخدمة السرية بعد دويّ إطلاق النار.

تمّت السيطرة على آلن وتوقيفه من جانب قوات الأمن بُعيد اقتحامه نقطة تفتيش أمنية وهو يحمل أسلحة متعددة. وأطلق أحد عناصر الخدمة السرية النار عليه مرات عدة لكنه لم يُصبه.

يستقطب هذا العشاء السنوي صحافيين من واشنطن ومسؤولين في الإدارة الأميركية، فضلا عن شخصيات مشهورة وفنانين.

وكان ترامب يقاطع هذا العشاء تقليديا، لكنه قرر حضوره هذا العام.

وهذه ثالث محاولة اغتيال مفترضة ضد ترامب البالغ 79 عاما، في أقل من عامين.

فقد تعرّض لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي رئاسي في بتلر بولاية بنسلفانيا عام 2024، حين أطلق مسلح رصاصات عدة، ما أسفر عن مقتل أحد الحاضرين وإصابة الرئيس في أذنه.

وبعد بضعة أشهر، أُلقي القبض على مسلح آخر في ملعب غولف في ويست بالم بيتش حيث كان ترامب يمارس هذه الرياضة.

