المحكمة الجنائية الدولية ترفض طعن إسرائيل باختصاصها

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

رفضت المحكمة الجنائية الدولية الإثنين استئنافا تقدمت به إسرائيل تطعن فيه باختصاص المحكمة في التحقيق في جرائم يُشتبه بأنها ارتكبتها في قطاع غزة في السنتين الماضيتين.

وكانت المحكمة أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

واتهمتهما المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي وثيقة من 44 صفحة نُشرت الاثنين، أيد القضاة قرارهم بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية بعد هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتين رفض القرار، واتهم في منشور على موقع إكس المحكمة بالتسييس و”التجاهل الصارخ للحقوق السيادية للدول غير الأعضاء فيها”.

وتدرس المحكمة حاليا اعتراضا إسرائيليا آخر حول اختصاصها، وطلبا لتنحية المدعي العام كريم خان.

وسبق أن ردت في تموز/يوليو طلبا من إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت، ورفضت استئنافا لهذا الرد في تشرين الأول/أكتوبر.

سه/خلص/ب ق

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

