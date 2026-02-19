المركزي الأوروبي يفرض غرامة قياسية على مصرف جاي بي مورغان الأميركي

أعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس أنه فرض غرامة قيمتها 12,2 مليون يورو على مصرف جاي بي مورغان الأميركي بسبب إبلاغ خاطئ عن المخاطر، وهي أكبر غرامة تفرضها المؤسسة المالية الأوروبية.

وقال البنك الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا، إن المصرف الاستثماري الأميركي أبلغ عن احتياطيات رأسمالية لديه أكبر من الواقع، بعدما أخطأ في تصنيف بعض التعاملات بين عامي 2019 و2024 واستبعد أخرى من حساباته.

وأضاف في بيان “ارتكب المصرف مخالفتين بإهمال جسيم، نتيجة قصور واضح في إجراءاته الداخلية”.

ولفت إلى أن “الضوابط الداخلية للمصرف لم تنجح في رصد المخالفات بالوقت المناسب”.

والمصارف ملزمة بالاحتفاظ بمبالغ نقدية معينة أو أصول عالية السيولة في محافظها، بما يتناسب مع الحيازات المحفوفة بالمخاطر لديها.

وكان من شأن خفض نسبة الأصول عالية المخاطر في دفاتر المصرف بشكل مصطنع، أن يتيح لجاي بي مورغان سيولة نقدية للاستثمار في مجالات أخرى.

وفرض البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي غرامة قدرها 7,55 ملايين يورو على مصرف كريدي أغريكول الفرنسي لتأخره في تقييم مخاطر بيئية ومناخية.

