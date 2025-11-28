The Swiss voice in the world since 1935
المستشار الألماني يزور إسرائيل في ديسمبر ويلتقي نتنياهو

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

برلين (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الجمعة إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيجري زيارة لإسرائيل يومي السادس والسابع من ديسمبر كانون الأول في أول زيارة رسمية منذ توليه منصبه.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي حكومي دوري أنه من المقرر أن يلتقي ميرتس برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السابع من ديسمبر كانون الأول لمناقشة العلاقات الثنائية ووقف إطلاق النار في غزة وقضايا دولية أخرى، كما سيزور نصب ياد فاشيم التذكاري ويجري محادثات مع ممثلين للمجتمع المحلي.

ولطالما كانت ألمانيا من أشد الداعمين لإسرائيل، لكنها انتقدت أيضا حكومة نتنياهو بسبب استراتيجيتها في حرب غزة.

وتحركت الحكومة الألمانية هذا الشهر لاستئناف مبيعات أسلحة كانت علقتها لإسرائيل منذ أغسطس آب بسبب الحرب، لكنها قالت إن القرار مرهون بالالتزام بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

