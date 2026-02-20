The Swiss voice in the world since 1935
المستشار الألماني يزور الصين الأسبوع المقبل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يزور المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأسبوع المقبل الصين التي يصلها الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس شي جينبينغ بعد وقت قصير من انتهاء الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة، حسبما أعلن متحدث باسم الحكومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم ميرتس سيباستيان هيله في إيجاز صحافي الأربعاء إن “الجانب الصيني اقترح هذا التاريخ” مضيفا “نعتبر عرض الزيارة هذا في مطلع السنة فألا حسنا”.

وسيغادر ميرتس برلين الثلاثاء في أول زيارة رسميه له للصين منذ توليه مهام المستشارية في أيار/مايو الماضي. ومن المقرر أن يكون في استقباله الأربعاء رئيس الوزراء لي تشيانغ قبل أن يلتقي في وقت لاحق الرئيس شي جينبينغ لاجراء محادثات قبل مأدبة عشاء.

وخلال الزيارة التي تستمر يومين سيزور ميرتس المدينة المحرمة في بكين وشركة الروبوتات الصينية “يونيتري” وشركة السيارات الألمانية “مرسيدس-بنز” وشركة صناعة التوربينات “سيمينز إنرجي”.

وتأتي المحادثات بين أكبر اقتصاد في أوروبا وثاني أكبر اقتصاد في العالم في وقت حرج بالنسبة لبرلين التي تسعى جاهدة لإنعاش اقتصادها المتعثر فيما تعاني العديد من شركاتها من منافسة صينية شرسة. 

وقال هيله “ستكون العلاقات الثنائية والقضايا الاقتصادية والأمنية على جدول الأعمال”، مضيفا أن وفدا من رجال الأعمال سيرافق ميرتس في الزيارة.

فبو/غد/ص ك

