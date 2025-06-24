المعارضة مريم رجوي تدعو الإيرانيين إلى إسقاط خامنئي

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من جون أيرش

باريس (رويترز) – قالت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو جماعة معارضة مقرها باريس، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل يوم الثلاثاء إنه يجب على الشعب الإيراني إسقاط نظام الزعيم الأعلى علي خامنئي الآن.

وتحدثت رجوي، الرئيسة المنتخبة للجماعة، غداة دعوة آخر وريث لنظام الشاه الملكي في إيران الدول الغربية للموافقة على “تغيير النظام” من أجل تحقيق السلام الدائم والاستقرار الإقليمي.

وأدلت رجوي بهذه التعليقات قبل أن يقول وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أمر الجيش بمهاجمة طهران بعد إطلاق إيران لصواريخ مما يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار.

وقالت رجوي في بيان بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ في الحرب الجوية التي بدأت في 13 يونيو حزيران “اقتراح وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب هو خطوة إلى الأمام من أجل الخيار الثالث: لا حرب ولا مهادنة”.

وأضافت “دعوا الشعب الإيراني نفسه يسقط خامنئي والدكتاتورية في معركة تحديد المصير”.

وتابعت “نسعى إلى جمهورية ديمقراطية غير نووية مع فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الجنسين وكذلك الحكم الذاتي للقوميات الإيرانية”.

وأثار ترامب إمكانية الإطاحة بحكام إيران من رجال الدين المتشددين بعد قصف الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية يوم السبت، لكن إدارته قالت إن الهدف الوحيد من الهجوم كان تدمير البرنامج النووي الإيراني.

ولم تعلق السلطات الإيرانية بعد على تعليقات رجوي. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وتنفي سعيها لحيازة سلاح نووي.