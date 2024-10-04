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المغرب: قرار العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقاتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي “انحياز”

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الرباط (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المغربية إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة ببطلان الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعد “انحيازا سياسيا صارخا”.

وقالت المحكمة إن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب.

وقالت الوزارة في بيان لها “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”.

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