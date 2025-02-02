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الملك تشارلز الثالث يتعاون مع “أمازون” لإنتاج فيلم وثائقي

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سيشارك ملك بريطانيا تشارلز الثالث في فيلم وثائقي عبر منصة “أمازون برايم” يخصص لنشاطاته الخيرية وخصوصا في ما يتعلق بالمناخ، على ما أفادت مؤسسته السبت.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، بدأ التصوير في كانون الثاني/يناير في اسكتلندا، في قصر دامفريز هاوس التابع لمؤسسة كينغز فاونديشن.

وذكرت صحيفة تايمز أن فريق العمل سبق أن أمضى وقتا مع الملك.

ورحّبت مؤسسة كينغز بـ”العمل مع أمازون على فيلم وثائقي مميز”.

وسيتمحور الفيلم على “الانسجام” بين البشر والطبيعة.

ويبدي الملك البالغ 76 عاما والمُصاب بالسرطان، اهتماما بالبيئة منذ سنوات عدة.

وبحسب صحيفة تايمز، من المتوقع أن يبدأ عرض الوثائقي في نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2026.

وتمثل هذه الاتفاقية مع أمازون نقطة تحوّل للعائلة الملكية التي اعتادت أكثر على العمل مع وسائل إعلام بريطانية، مثل “بي بي سي” و”آي تي في”.

كتكس/رك/دص

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