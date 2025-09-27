الملك تشارلز الثالث يقوم بزيارة دولة إلى الفاتيكان في أواخر تشرين الأول/أكتوبر (باكينغهام)

يقوم الملك تشارلز الثالث، قائد كنيسة إنكلترا، وزوجته كاميلا بزيارة دولة إلى الفاتيكان في أواخر تشرين الأول/أكتوبر للقاء البابا لاوون الرابع عشر، وفق ما أعلن قصر باكينغهام السبت.

وسيكون هذا اللقاء الأوّل لتشارلز الثالث وكاميلا مع الحبر الأعظم الأميركي.

وسيحتفي البابا مع الزوجين الملكيين بالسنة اليوبيلية في الكنيسة الكاثوليكية التي يحتفل بها كلّ 25 سنة وتستقطب ملايين المؤمنين إلى الفاتيكان.

وجاء في بيان قصر باكينغهام أن “هذه الزيارة ستحتفي أيضا بالعمل المسكوني لكنيسة إنكلترا والكنيسة الكاثوليكية، بما يعكس موضوع السنة اليوبيلية”، من دون ذكر تواريخ محددة.

وكان تشارلز الثالث قد التقى مع زوجته كاميلا بالبابا الراحل فرنسيس في إطار خاص في 9 نيسان/أبريل الماضي في الفاتيكان، قبل 12 يوما من وفاته، على هامش زيارة دولة إلى إيطاليا.

ونادرا ما يسافر تشارلز الثالث الذي يعاني من مرض السرطان إلى الخارج.

وبالإضافة إلى الزيارة التي قام بها إلى إيطاليا في نيسان/أبريل، توجّه إلى كندا لمدّة 48 يوما في 26 و27 أيار/مايو لإلقاء خطاب إعادة فتح البرلمان والتشديد على مسألة الحقّ في تقرير المصير المهمة بالنسبة للكنديين، في وقت كان الرئيس لأميركي دونالد ترامب ينادي بضمّ كندا إلى الولايات المتحدة.

وطوال 12 عاما، كان البابا فرنسيس الذي توفي في نيسان/أبريل عن عمر 88 عاما الزعيم الروحي لحوالى 1,4 مليار كاثوليكي في العالم. وخلفه الأميركي لاوون الرابع عشر في 8 أيار/مايو.

وكان تشارلز قد زار الفاتيكان خمس مرّات والتقى بثلاثة باباوات بصفته أمير ويلز قبل تتويجه ملكا في أيار/مايو 2023.

واستقبله البابا فرنسيس في الفاتيكان في 2017 و2019 وسلفه البابا بنديكتوس السادس عشر في 2009.

والتقى أيضا بيوحنا بولس الثاني خلال زيارته بريطانيا في 1982 وحضر مراسم دفن البابا البولندي في الفاتيكان سنة 2005.

