الممثل الأميركي للتجارة: الرسوم الجمركية الجديدة “شبه نهائية”

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اعلن الممثل الأميركي للتجارة أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب “شبه نهائية” ولا يتوقع أن تخضع للتفاوض حاليا، مدافعا عن التدابير التجارية التي اتخذها ترامب ضد البرازيل.

وقال جيميسون غرير لقناة سي بي إس في مقابلة مسجلة سابقا بُثت الأحد “هذه الرسوم الجمركية شبه نهائية”.

وعندما سُئل عن مفاوضات محتملة لخفض هذه الرسوم، اجاب غرير أنها على الأرجح لن تحصل “في الأيام المقبلة”.

وقّع دونالد ترامب الخميس مرسوما حدد الرسوم الجمركية الجديدة التي ستفرض على عشرات الدول وتراوح بين 10% و41%.

ستطبق هذه الرسوم الجمركية الجديدة على معظم الدول في 7 آب/أغسطس لتمكين دائرة الجمارك من الاستعداد لتحصيل الجباية.

وستُفرض ضريبة بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية و10% على منتجات المملكة المتحدة و19% على إندونيسيا و20% على فيتنام وتايوان.

وقال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب لشبكة إن بي سي الأحد إن الرسوم الجمركية “محددة تقريبا” بالنسبة للاقتصادات الثمانية التي توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق معها بينها الاتحاد الأوروبي واليابان.

وأضاف أنه بالنسبة لعشرات الشركاء التجاريين الذين لم يتم التوصل إلى اتفاق معهم “نتوقع أن تستمر المفاوضات”.

ويستخدم ترامب هذه الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسي. فالبرازيل التي يرى ترامب أنها مذنبة بملاحقة الرئيس السابق جايير بولسونارو حليفه من اليمين المتطرف، ستخضع منتجاتها إلى الولايات المتحدة لضريبة بنسبة 50%.

وأكد الممثل التجاري أن “الرئيس لاحظ انه في البرازيل كما في بلدان أخرى، هناك سوء استخدام للقانون وللديموقراطية”.

وأضاف “من الطبيعي استخدام هذه الأدوات (الرسوم الجمركية) في القضايا الجيوسياسية”.

وقال قاضي المحكمة العليا البرازيلية المكلف قضية جايير بولسونارو الجمعة إن القضاء البرازيلي لن يرضخ “لتهديدات” إدارة ترامب.

ني/ليل/ب ق