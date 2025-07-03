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الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي يسجّل نموا بنسبة 3,4 بالمئة

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كشف مركز الإحصاء – أبوظبي عن نمو بنسبة 3,4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من 2025، والذي بلغ 291 مليار درهم، مقارنة بنفس الفترة من 2024، بحسب بيان لمكتب أبو ظبي الإعلامي الخميس.

وأشار البيان إلى أن هذا النمو كان مدفوعا بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجّل نموا سنويا بنسبة 6,1 بالمئة في الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبلغ 163,6 مليار درهم.

وللمرة الأولى في نتائج الربع الأول، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 56,2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغت حصة القطاع النفطي 43,8 بالمئة، أي ما يعادل 127,4 مليار درهم، ما يعكس فاعلية جهود أبوظبي المستمرة لتنويع اقتصادها، وفق البيان ذاته.

م ل/

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