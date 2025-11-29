الناقلات الإماراتية تباشر معاينة طائرات إيرباص ايه320

The Swiss voice in the world since 1935
أكّدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن كافة شركات الطيران الوطنية المشغلة لطائرات إيرباص ايه320 باشرت تنفيذ إجراءات الفحص والصيانة المطلوبة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وجاء إعلان الهيئة في إطار متابعة إخطار صلاحية الطيران الطارئ الصادر عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران “EASA”، والذي يتعلق بأسطول طائرات إيرباص ايه320 حول العالم.

وقالت الهيئة إنها تتابع هذه الإجراءات بشكل مباشر مع الوكالة الأوروبية والشركات المشغلة المعنية لضمان الالتزام الكامل بمتطلبات السلامة والصلاحية للطيران. وأكّدت التزام كل الشركات المشغلة بمتابعة وتطبيق أي تحديثات فنية صادرة عن الشركات المصنعة أو الجهات المختصة.

