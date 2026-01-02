النروج اقتربت في 2025 من هدفها بيع حصرا سيارات عديمة الانبعاثات

اقتربت النروج في العام 2025 من هدفها القاضي ببيع حصرا سيارات عديمة الانبعاثات، بعدما شكّلت المركبات الكهربائية بالكامل، 95,9 في المئة من تلك الجديدة المباعة.

وقد حدّدت النروج التي تعدّ في المقابل أكبر مصدّر للهيدروكربونات في أوروبا الغربية هدفا غير ملزم يقضي بأن تكون السيارات الجديدة المباعة اعتبارا من 2025 معدومة الانبعاثات، أي قبل عشر سنوات من المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وفي المجموع، سجّلت 179549 سيارة جديدة خاصة في العام 2025، ما حطّم الرقم القياسي المحقّق سنة 2021، بحسب ما أعلن المجلس النروجي للمعلومات حول الحركة المرورية الجمعة.

وفي كانون الأول/ديسمبر وحده، بلغت حصّة المركبات الكهربائية 97,6 %، بحسب المجلس.

وقال مدير المجلس غير إنغه ستوكي في بيان إن “نهاية العام كانت قويّة بشكل غير مسبوق. ولا شكّ في أن التعديلات التي طرأت على الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من الأوّل من كانون الثاني/يناير 2026 حثّت كثيرين على شراء سيارة كهربائية قبل نهاية السنة”.

فقد قرّرت الحكومة تخفيض عتبة السعر لإخضاع المركبات الكهربائية الجديدة للضريبة على القيمة المضافة، من 500 ألف كرونة (42500 يورو) إلى 300 ألف.

ومن المرتقب تأجيل الإلغاء التام لهذه الضريبة الذي كان مقرّرا في 2027، إلى 2028.

وعزّزت مجموعة “تيسلا” موقعها في صدارة السوق النروجية للمركبات الكهربائية العام الماضي، مع حوالى 19,1 % من الحصص في سوق مبيعات السيارات الجديدة.

وتمّ شراء عدد قياسي بلغ 34285 من سيارات الشركة المملوكة لإيلون ماسك.

وأثبت العام 2025 أن المصنّعين الصينيين بات لهم أيضا موطئ قدم في السوق النروجية للسيارات الجديدة، مع مبيعات شكّلت 13,7 % من المركبات الجديدة، في مقابل 10,4 % سنة 2024.

