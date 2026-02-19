النرويج تستضيف اجتماعا للجنة معنية بالفلسطينيين ولن تنضم لمجلس ترامب للسلام

The Swiss voice in the world since 1935
أوسلو 19 فبراير شباط (رويترز) – قالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان اليوم الخميس إن النرويج تعتزم استضافة اجتماع في فصل الربيع للجنة الاتصال المؤقتة المعنية بالفلسطينيين، والتي تقودها أوسلو منذ عقود، لكنها لن تنضم إلى مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق من اليوم الخميس، خلال الاجتماع الأول لمجلس السلام، بأنه تم جمع سبعة مليارات دولار لصندوق إعادة إعمار غزة، وأن النرويج وافقت على “استضافة فعالية تجمع مجلس السلام”.

وتترأس النرويج منذ عقود لجنة الاتصال المؤقتة المعنية بالفلسطينيين، التي أُنشئت في أعقاب اتفاقيات أوسلو (1993-1995) التي سعت إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، على الرغم من أن السلام في المنطقة لا يزال بعيد المنال.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية “تشغل الولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، منصب نائب رئيس هذه المجموعة… ونحن على اتصال مع الولايات المتحدة لبحث إمكانية مناقشة خطة السلام لغزة”.

وأضاف “أوضحت النرويج بجلاء أنها لن تنضم إلى مجلس السلام، وهذا موقف ثابت”.

(إعداد محمد أيسم وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

