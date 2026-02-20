النرويج تنقل بعض جنودها بالشرق الأوسط بسبب الوضع الأمني

كوبنهاجن 20 فبراير شباط (رويترز) – قال متحدث باسم القوات المسلحة النرويجية اليوم الجمعة إن النرويج ستنقل بعضا من نحو 60 جنديا تنشرهم في الشرق الأوسط إلى النرويج وإلى دول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بسبب الوضع الأمني في المنطقة.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران أمس الخميس من “أمور سيئة للغاية” ستحدث إن لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وحدد مهلة من 10 أيام إلى 15 يوما، مما دفع طهران إلى التهديد بمهاجمة القواعد الأمريكية في المنطقة في حالة تعرضها لهجوم.

وامتنعت النرويج عن ذكر عدد الجنود الذين ستنقلهم والمواقع المتأثرة.

وقال اللفتنانت كولونيل فيجارد فينبرج من القيادة المشتركة النرويجية لرويترز “هؤلاء جنود لديهم مهام مثل تدريب القوات المحلية ومهام أخرى”.

وأضاف “في ظل الوضع الحالي، لا يمكنهم القيام بمهامهم الأساسية، ولهذا السبب نقوم بنقلهم”، مشيرا إلى أن دولا أخرى اتخذت إجراءات مماثلة في الأيام القليلة الماضية.

ولدى النرويج قوات متمركزة في عدة مواقع في العراق ودول مجاورة أخرى.

