الهلال الأحمر: ليبيا تنقذ 404 مهاجرين على متن 10 قوارب

1دقيقة

23 أبريل نيسان (رويترز) – قال الهلال الأحمر في طبرق أمس الأربعاء إن خفر السواحل التابع للجيش الوطني الليبي والمتمركز في شرق ليبيا أنقذ ما لا يقل عن 404 مهاجرين كانوا على متن 10 قوارب “بعد تعرضهم لظروف قاسية في عرض البحر”.

وطبرق مدينة ساحلية تقع في شرق ليبيا بالقرب من الحدود مع مصر.

وقال الهلال الأحمر في المدينة إن المهاجرين من جنسيات مختلفة.

وأظهرت صور نشرها الهلال الأحمر على فيسبوك متطوعيه وهم يقدمون الإسعافات الأولية والطعام والأغطية للمهاجرين.

وتعد ليبيا طريق عبور للمهاجرين، وكثير منهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين يخوضون رحلة محفوفة بالمخاطر عبر الصحراء والبحر للفرار إلى أوروبا أملا في الهروب من الصراعات والفقر.

ويوم الاثنين، تم تأكيد وفاة 10 مهاجرين بعد أن انقلب قاربهم قبالة طبرق ولا يزال 31 في عداد المفقودين، وفقا لثلاثة مصادر ليبية والمنظمة الدولية للهجرة. وتم انتشال ست جثث يوم السبت بعد أن جرفتها الأمواج إلى الشاطئ.

(تغطية صحفية أحمد العمامي وهاني عمارة – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)