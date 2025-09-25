The Swiss voice in the world since 1935
الهند توقع عقدا بسبعة مليارات دولار لشراء 97 مقاتلة مصنعة محليا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

وقّعت الهند الخميس طلبية لشراء 97 طائرة من طراز تيجاس مصمّمة ومصنّعة محليا بقيمة سبعة مليارات دولار، وذلك عشية الطلعة الأخيرة لطائرة ميغ-21 الروسية التي تخدم منذ عقود. 

ودخلت أولى مقاتلات تيجاس – التي تعني “التألق” باللغة الهندية – الخدمة في سلاح الجو الهندي عام 2016. 

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها “وقعت عقدا مع شركة هندوستان أيرونوتيكس ليمتد (HAL) المملوكة للدولة لشراء 97 طائرة قتالية خفيفة من طراز “ام كاي وان أيه” Mk1A، تشمل 68 مقاتلة و29 طائرة ذات مقعدين”. 

وأضافت الوزارة “سيبدأ تسليم هذه الطائرات في عام 2027-2028، ويُتوقع أن يستمر على مدى ست سنوات”. 

وتُعدّ الهند أحد أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، وجعلت تحديث جيشها على رأس أولوياتها، وكثّفت جهودها لتعزيز إنتاج الأسلحة محليا. 

وتشعر نيودلهي بأن دولا عديدة تهددها، وخصوصا باكستان المجاورة. 

في أيار/مايو، اشتبكت القوتان النوويتان عسكريا لمدة أربعة أيام، واعتبرت هذه المواجهة الأسوأ بينهما منذ عقود.

وأكدت وزارة الدفاع الهندية أن مقاتلة تيجاس التي طُلبت هي “النسخة الأكثر تطورا من الطائرة المقاتلة المصمّمة والمصنعة محليا”، لافتة إلى أنها ستشكل “منصة فعّالة” للقوات الجوية. 

وتقيم الهند الجمعة حفل تحليق في قاعدة جوية رئيسية في شانديغار سيشهد آخر طلعة لطائرة ميغ-21 التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، وتخدم منذ ستينات القرن الماضي. 

وقّعت الهند صفقة بمليارات اليورو في نيسان/أبريل لشراء 26 طائرة مقاتلة جديدة من طراز رافال من إنتاج مجموعة داسو الفرنسية للطيران.

وأُضيفت هذه الطلبية إلى طلبية سابقة لنيودلهي تضم 36 طائرة من طراز رافال.

وفي آب/أغسطس، أعلن وزير الدفاع راجناث سينغ أن الهند ستطور وتصنع محركات طائرات مقاتلة محليا مع شركة فرنسية. 

وعلى مدار العقد الماضي، افتتحت الهند مصنعا ضخما للمروحيات، وأطلقت أول حاملة طائرات محلية الصنع، وسفنا حربية، وغواصات، واختبرت بنجاح صاروخا فرط صوتي بعيد المدى. 

والأربعاء، اختبرت البلاد صاروخا من طراز “أغني-برايم” يُطلق من قطار ويبلغ مداه 2000 كيلومتر.

بجم/س ح/ب ق

