الهند والبرازيل توقعان اتفاقا حول المعادن النادرة

وقعت الهند والبرازيل السبت اتفاقا يهدف إلى تعزيز تعاونهما في مجال المعادن النادرة، وذلك إثر اجتماع في نيودلهي بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.

وقال مودي إن هذا الاتفاق “خطوة رئيسية نحو بناء سلاسل إمداد تتصف بالمرونة”.

وأكد لولا الذي وصل الى نيودلهي الأربعاء يرافقه اثنا عشر وزيرا ووفد كبير يضم رؤساء مجالس إدارات أكبر الشركات البرازيلية، أن “زيادة الاستثمارات، والتعاون حول الطاقات المتجددة والمعادن النادرة هما في صلب الاتفاق الرائد الذي وقعناه اليوم”.

لكن لم تُعلن تفاصيل الاتفاق.

تملك البرازيل ثاني أكبر احتياطي عالمي لهذه المعادن الضرورية لمنتجات عدة، مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والهواتف الذكية، إضافة الى محركات الطائرات والصواريخ الموجهة.

وتسعى الهند الى تقليص ارتهانها للصين، وقد طورت إنتاجها الوطني وأنشطتها على صعيد إعادة التدوير، في موازاة بحثها عن موردين جدد للمعادن النادرة.

– شريك تجاري رئيسي –

شدد مودي على أن “البرازيل هي الشريك التجاري الرئيسي للهند في أميركا الجنوبية”، مضيفا “نحن ملتزمون زيادة حجم تجارتنا الثنائية الى ما يفوق عشرين مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إنه تم السبت أيضا إنجاز تسعة اتفاقات وبروتوكولات اتفاقات، تشمل التعاون الرقمي والصحة وريادة الأعمال وميادين أخرى.

واوضح ريشاب جاين الخبير في “مجلس الطاقة والبيئة والمياه” الذي مقره في نيودلهي أن التعاون المتنامي بين الهند والبرازيل في مجال المعادن النادرة يكمّل الالتزامات الاخيرة على صعيد سلاسل الإمداد مع الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي.

وإذا كانت هذه الشراكات تتيح للهند الوصول الى تقنيات متقدمة وعمليات تمويل، وتزودها قدرات على المعالجة المتطورة، فإن “هذه التحالفات مع دول الجنوب تظلّ ركيزة أساسية لضمان تنوّع مصادر الموارد على الأرض والمساهمة في صياغة القواعد الجديدة للتجارة العالمية”، على ما قال جاين لوكالة فرانس برس.

تشكل الهند التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم، السوق العاشرة للصادرات البرازيلية، مع تجارة ثنائية تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار العام 2025.

وتشمل الصادرات البرازيلية الرئيسية إلى الهند السكّر والنفط الخام والزيوت النباتية والقطن وخام الحديد. وازداد الطلب عليها في ضوء التوسع السريع للبنى التحتية والنمو الصناعي في الهند التي تطمح الى أن تكون رابع اقتصاد في العالم.

وأبدى وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار ثقته بأن المحادثات بين لولا ومودي “ستمنح علاقاتنا دفعا جديدا”.

ولاحظ مودي أن “تعاوننا في مجال الدفاع يتطور باستمرار”، مشيدا بشراكة تحقق مكاسب للبلدين على السواء.

بدورها، تعزز الشركات البرازيلية حضورها في الهند. ووقعت مجموعة “أداني وإمبراير” في كانون الثاني/يناير الفائت اتفاقا لتصنيع مروحيات.

وتحدث لولا الخميس خلال قمة “تأثير الذكاء الاصطناعي” في نيودلهي، داعيا إلى وضع اطار متعدد الطرف للحوكمة العالمية يشمل الذكاء الاصطناعي. ويتوجه الرئيس البرازيلي بعدها إلى كوريا الجنوبية حيث يلتقي رئيسها لي جاي ميونغ ويشارك في منتدى اقتصادي.

