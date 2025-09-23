The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الهيئة الفلسطينية للمعابر: إسرائيل ستغلق معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن حتى إشعار آخر 

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قالت الهيئة الفلسطينية العامة للمعابر والحدود الثلاثاء إن إسرائيل ستغلق معبر الكرامة “اللنبي” بين الضفة الغربية والأردن في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر، فيما أكدت مديرية الأمن العام الأردنية الإغلاق. 

ولم يصدر تأكيد فوري من الجانب الإسرائيلي في وقت تحتفل إسرائيل برأس السنة العبرية.

وأفادت الهيئة الفلسطينية في بيان مقتضب بأن “الجانب الإسرائيلي أبلغنا بإغلاق معبر الكرامة اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء 24 أيلول/سبتمبر 2025 وحتى إشعار آخر وفي كلا الاتجاهين”.

من جانبها، أكدت مديرية الامن العام الأردنية الإغلاق وقالت في بيان “إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن من الجانب الآخر (إسرائيل) اعتبارا من الأربعاء حتى إشعار آخر”.

ومعبر الكرامة أو اللنبي الواقع في غور الأردن هو الوحيد الذي يتيح لفلسطينيي الضفة الغربية المغادرة من دون عبور الأراضي الاسرائيلية.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من السفر عبر مطاراتها إلا في حال كانوا يحملون تصاريح خاصة.

ويتعين على الفلسطينيين الذين يريدون السفر الانتقال إلى الأردن عبر معبر الملك حسين للوصول إلى أحد المطارات الأردنية، في رحلة يصفونها بالشاقة والمكلفة. 

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من انضمام فرنسا إلى دول غربية اعترفت بدولة فلسطين وهو ما أثار انتقادات حادة في إسرائيل. 

وسبق أن أُغلق المعبر الأسبوع الماضي إثر هجوم بإطلاق نار نفذه سائق شاحنة تنقل مساعدات إلى قطاع غزة وأسفر عن مقتل عسكريَين إسرائيليَين.

وأعيد فتح الممرات المخصصة للمسافرين فحسب عبر المعبر الحدودي الاثنين فيما لم يسمح بفتح قسمه المخصص للشاحنات التجارية. 

ها/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية