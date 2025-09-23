الهيئة الفلسطينية للمعابر: إسرائيل ستغلق معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن حتى إشعار آخر

قالت الهيئة الفلسطينية العامة للمعابر والحدود الثلاثاء إن إسرائيل ستغلق معبر الكرامة “اللنبي” بين الضفة الغربية والأردن في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر، فيما أكدت مديرية الأمن العام الأردنية الإغلاق.

ولم يصدر تأكيد فوري من الجانب الإسرائيلي في وقت تحتفل إسرائيل برأس السنة العبرية.

وأفادت الهيئة الفلسطينية في بيان مقتضب بأن “الجانب الإسرائيلي أبلغنا بإغلاق معبر الكرامة اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء 24 أيلول/سبتمبر 2025 وحتى إشعار آخر وفي كلا الاتجاهين”.

من جانبها، أكدت مديرية الامن العام الأردنية الإغلاق وقالت في بيان “إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن من الجانب الآخر (إسرائيل) اعتبارا من الأربعاء حتى إشعار آخر”.

ومعبر الكرامة أو اللنبي الواقع في غور الأردن هو الوحيد الذي يتيح لفلسطينيي الضفة الغربية المغادرة من دون عبور الأراضي الاسرائيلية.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من السفر عبر مطاراتها إلا في حال كانوا يحملون تصاريح خاصة.

ويتعين على الفلسطينيين الذين يريدون السفر الانتقال إلى الأردن عبر معبر الملك حسين للوصول إلى أحد المطارات الأردنية، في رحلة يصفونها بالشاقة والمكلفة.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من انضمام فرنسا إلى دول غربية اعترفت بدولة فلسطين وهو ما أثار انتقادات حادة في إسرائيل.

وسبق أن أُغلق المعبر الأسبوع الماضي إثر هجوم بإطلاق نار نفذه سائق شاحنة تنقل مساعدات إلى قطاع غزة وأسفر عن مقتل عسكريَين إسرائيليَين.

وأعيد فتح الممرات المخصصة للمسافرين فحسب عبر المعبر الحدودي الاثنين فيما لم يسمح بفتح قسمه المخصص للشاحنات التجارية.

