الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل استئناف عمليات التفتيش قريبا في ايران

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الاثنين عن أمله في التوصل إلى اتفاق لاستئناف عمليات التفتيش النووية في إيران بشكل كامل “في الأيام المقبلة”، مؤكدا أن “الوقت ينفد”.

وقال غروسي في الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة “آمل بصدق أن نتمكن خلال الأيام المقبلة من بلوغ نهاية مثمرة” للمحادثات “من أجل تسهيل استئناف عملنا الضروري مع إيران”. 

واذ أشار إلى “إحراز تقدم”، أكد  أن “الترتيبات” لا تزال قيد التفاوض.

واضاف “لا يزال هناك وقت، ليس كثيرا، ولكنه كافٍ إذا توافرت حسن النية والشعور الواضح بالمسؤولية”.

وفي أواخر آب/أغسطس، عاد فريق من مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة لفترة وجيزة إلى إيران للإشراف على استبدال الوقود في بوشهر، محطة الطاقة النووية الرئيسية في الجمهورية الإسلامية.

لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اشار الى ان عودتهم لا تعني استئناف التعاون الكامل مع الوكالة.

تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات مع إيران لتحديد سبل استئناف عمليات التفتيش بشكل كامل في مواقعها النووية الرئيسية عقب القصف الإسرائيلي والأميركي في حزيران/يونيو.

وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة لعدم إدانتها الحرب غير المسبوقة التي شنّتها إسرائيل اعتبارا من 13 حزيران/يونيو. وقصفت إسرائيل منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

وتدخلت الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل في الحرب وقصفت ثلاث منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

وأكدت طهران عقب الحرب أن التعاون مع الوكالة الدولية سيتخذ “شكلا جديدا” .

كيم/ريم/كام

