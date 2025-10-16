اليابان تدعو مجموعة السبع إلى التكاتف ضد قيود الصين على صادراتها من المعادن النادرة

دعت اليابان الخميس دول مجموعة السبع إلى التكاتف ضد القيود التي تفرضها بكين على صادراتها من المعادن النادرة، وهي عنصر أساسي في الاقتصاد العالمي.

وقال وزير المال الياباني كاتسونوبو كاتو للصحافيين خلال زيارة لواشنطن إن طوكيو “تشعر بقلق بالغ إزاء القيود الكبيرة على صادرات المعادن النادرة التي أعلنتها الصين الأسبوع الفائت، وينبغي لمجموعة التكاتف في هذه القضية”.

ويجتمع مسؤولو دول العالم المعنيون في مجال الاقتصاد في واشنطن هذا الأسبوع في إطار اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتُعدّ القيود الأخيرة التي فرضتها بكين نقطة نقاش رئيسية بين وزراء مالية دول مجموعة السبع وغيرهم.

وقالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز تعليقا على القيود على المعادن النادرة “أعتقد أن هذا قرار خاطئ، ويشكل خطرا على الاقتصاد العالمي”.

وأضافت متحدثة على هامش اجتماعات الخريف “أرحب بشدة بالجهود التي تقودها كندا والولايات المتحدة من خلال مجموعة السبع للنظر في كيفية تحسين أمننا في ما يتعلق بالمعادن الأساسية”.

وأكدت حرصها على العمل مع نظرائها.

وتضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، إلى جانب بريطانيا واليابان.

وافاد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي الأربعاء في مقابلة مع وكالة فرانس برس بعدم اتخاذ أي قرارات ملموسة على مستوى الاتحاد مؤكدا في نفس الوقت استعداد التكتل “للمشاركة والتنسيق” بشأن الرد على إجراءات بكين.

وأعلنت الصين، أكبر منتج للمعادن النادرة في العالم، في 9 تشرين الأول/أكتوبر فرض ضوابط إضافية على تصدير تقنيات وعناصر المعادن النادرة، التي تُعد أساسية للتكنولوجيا الرقمية والسيارات والطاقة والأسلحة.

وأثار هذا الإجراء غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية وبإلغاء اجتماع مع نظيره شي جينبينغ.

ورد الممثل الأميركي للتجارة جيميسون غرير قائلا “للتوضيح، هذه ليست مجرد قضية تخص الولايات المتحدة (…) إنها مناورة اقتصادية قسرية ضد كل دولة في العالم”.

أما وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت فلاحظ أن الصينيين “يريدون السيطرة على الاقتصاد العالمي”. واضاف “لن نسمح لهم بذلك، ونحن نجري راهنا مناقشات” مع عدد من الشركاء “للرد”. وأكد أن واشنطن وحلفاءها “لن يسمحوا بأن تأمرهم أو تتحكم بهم” أي جهة.

وقال بيسنت أيضا في منتدى استضافته شبكة سي إن بي سي إنه يخطط للتحدث مع حلفائه الأوروبيين وأستراليا وكندا والهند وغيرها من الديموقراطيات الآسيوية، في مؤشر على مساع للحصول على دعم خارج نطاق دول مجموعة السبع.

