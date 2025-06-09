اليابان ترصد مرور حاملة طائرات صينية في مياههها الاقتصادية

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دخلت حاملة طائرات صينية المياه الاقتصادية اليابانية في عطلة نهاية هذا الأسبوع ثم غادرتها لإجراء مناورات بمشاركة طائرات مقاتلة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع اليابانية الاثنين.

وأكدت الوزارة في بيان أن حاملة الطائرات لياونينغ ومدمرتين مزودتين صواريخ موجهة وسفينة امداد سريعة، أبحرت السبت على بُعد نحو 300 كيلومتر من جزيرة ميناميتوري في أقصى شرق اليابان.

واشار متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس إلى أنها المرة الأولى التي تتوغل فيها حاملة طائرات صينية في هذا الجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في المحيط الهادئ.

وأضاف “نعتقد أن الجيش الصيني يحاول تحسين امكانياته العملياتية وقدرته على تنفيذ عمليات في مناطق نائية”.

ويُثير الوجود العسكري المتزايد للصين واستخدامها للوسائل البحرية والجوية لتأكيد مطالباتها الإقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قلق الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحافي الاثنين إن الحكومة “نقلت رسالة بهذا الصدد إلى الجانب الصيني”، دون أن يوضح ما إذا كانت قدمت احتجاجا رسميا.

بعد مغادرة حاملة الطائرات لياونينغ والسفن المرافقة لها المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، قامت طائرات مقاتلة ومروحيات بعمليات إقلاع وهبوط الأحد، بحسب البيان.

واضافت الوزارة أن اليابان ارسلت سفينة إلى المنطقة لمراقبة الوضع.

الشهر الماضي، ابحرت حاملة الطائرات لياونينغ بين جزيرتين يابانيتين ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبا وأجرت مناورات، بحسب الوزارة.

وفي أيلول/سبتمبر، رصد الجيش الياباني حاملة الطائرات الصينية هذه بين جزيرتين يابانيتين بالقرب من تايوان ودخلت المياه المتاخمة لليابان، على بعد نحو 45 كيلومترا من سواحلها.

واعتبرت طوكيو حينها أن هذا الحادث “غير مقبول على الإطلاق” معربة عن “مخاوف جدية”.

ويمنح القانون الدولي البلدان الساحلية حق الوصول إلى الموارد والأنشطة الاقتصادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة الممتدة حتى 370 كيلومترا من سواحلها.

وفي أواخر أيار/مايو، اتهمت طوكيو بكين بإجراء أبحاث علمية بحرية غير معلنة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، بالقرب من جزيرة أوكينوتوري الواقعة في المحيط الهادئ على مسافات بعيدة جدا من جزرها الكبرى الأساسية.

كه/ريم/دص