اليونان تتلقى مساعدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة حرائق مدمرة

afp_tickers

4دقائق

تواصل اليونان الأحد ولليوم الثاني على التوالي مكافحة عدد من الحرائق التي دمرت منازل واستدعت تدابير إجلاء لسكان، فيما وصلت فرق إطفاء تشيكية لتقديم المساعدة مع توقع وصول طائرتين إيطاليتين في وقت لاحق.

وكانت الحرائق لا تزال تشتعل الأحد في منطقة بيلوبونيز غرب العاصمة وفي جزيرتي إيفيا وكيثيرا فيما استأنفت الطائرات والمروحيات عملياتها في العديد من مناطق البلاد فجرا.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء فاسيليس فاثروكويانيس الأحد “يُتوقع أن ينطوي هذا اليوم على صعوبات مع خطر كبير لاندلاع حرائق في مختلف أنحاء المنطقة تقريبا” لكنه أضاف أن الوضع يتحسن.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تتراجع الرياح القوية التي أججت النيران، الأحد في معظم المناطق لكنهم حذروا من أن جزيرة كيثيرا المقصد السياحي الشهير البالغ عدد سكانها 3600 نسمة، لا تزال تواجه أوضاع رياح “مقلقة”.

وقال نائب رئيس بلدية كيثيرا يورغوس كومينوس لقناة إي آر تي الإخبارية الحكومية إن “منازل وخلايا نحل وأشجار زيتون احترقت”.

ونبه إلى أن “أحد الأديرة في دائرة الخطر المباشر الآن” مضيفا أن نصف مساحة الجزيرة احترقت.

وبذل العشرات من عناصر الإطفاء مدعومين بثلاث مروحيات وطائرتين جهودا لإخماد النيران في كيثيرا والتي اندلعت صباح السبت وأرغمت السلطات على إخلاء شاطئ شهير يقصده السياح.

وطلبت اليونان في وقت سابق مساعدة من دول الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع وصول طائرتين إيطاليتين السبت فيما بدأت وحدات إطفاء تشيكية العمل فعلا.

– موجة حر –

ولا تزال 11 من مناطق اليونان تواجه خطر اندلاع حرائق بدرجة مرتفعة جدا، بحسب مسؤولين.

ويبذل عناصر الإطفاء جهودا في العديد من مناطق شبه جزيرة بيلوبونيز فيما اشتعلت بؤر ليلا في جزيرة إيفيا قرب أثينا حيث أتت النيران على مساحات شاسعة من الأحراج وأدت إلى نفوق آلاف من حيوانات المزارع.

منذ الفجر تكافح فرق العمل لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بشبكة كهرباء إيفيا، وتواجه بعض القرى مشاكل في إمدادات المياه.

وجنوبا في جزيرة كريت أفادت تقارير باندلاع حرائق بعد ظهر السبت، دمرت أربعة منازل وكنيسة وتم احتواؤها إلى حد كبير.

وأفادت تقارير بأن الشرطة عززت قواتها في كريونيري شمال أثينا، مع تزايد المخاوف من استهداف اللصوص منازل غادرها أصحابها هربا من حريق اندلع بعد ظهر السبت، وتم احتواؤه بشكل كبير الأحد.

وتشهد اليونان موجة حرّ منذ أسبوع تقريبا تجاوزت خلاله الحرارة 40 درجة مئوية في العديد من المناطق.

والسبت سجلت الحرارة 45,2 درجة في أمفيلوخيا بغرب اليونان.

ويتوقع أن تبدأ موجة الحر الشديد بالانحسار اعتبارا من الإثنين.

ودمرت حرائق الشهر الماضي جزيرة خيوس، خامس أكبر جزيرة في اليونان والواقعة شمال بحر إيجة، 4700 هكتار (11600 فدان) من الأراضي، بينما أرغم حريق غابات اندلع في جزيرة كريت أوائل تموز/يوليو 5000 شخص على إخلاء منازلهم.

وشهد عام 2023 أعنف حرائق غابات وأكثرها تدميرا إذ اتت على ما يقرب من 175 ألف هكتار من الأراضي وتسببت بمقتل 20 شخصا.

كان/غد/لين