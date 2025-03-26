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اليونان تظهر تجاوبا مع اهتمام “شيفرون” بالتنقيب عن الهيدروكربون جنوب كريت

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اعلنت وزارة البيئة اليونانية الأربعاء أنها اظهرت تجاوبا مع اهتمام أبدته شركة “شيفرون” الأميركية العملاقة للطاقة بالانضمام إلى جهود التنقيب عن الهيدروكربون جنوب جزيرة كريت.

 وقالت الوزارة في بيان “تجاوبت الحكومة اليونانية مع التعبير عن الاهتمام” بمناطق الاستكشاف جنوب جزيرة كريت. 

في كانون الثاني/يناير، قالت الوزارة إن “شيفرون” مهتمة أيضا بحفر الغاز في البحر الأيوني، من جنوب غرب شبه جزيرة بيلوبونيز حتى غرب جزيرة كريت. 

وقالت الوزارة إن الشركة تريد الإشراف على الاستكشاف في منطقة تبلغ مساحتها حوالى 46000 كيلومتر مربع. 

وأضافت أن شركة إكسون موبيل الأميركية العملاقة أعربت عن اهتمام مماثل بمنطقة تبلغ مساحتها 35655 كيلومترا مربعا.

وأعلنت وزارة البيئة في كانون الثاني/يناير  أن اليونان زادت مساحة المنطقة المعروضة للتنقيب عن الهيدروكربون بنسبة 25%. 

وقالت الأربعاء إنها ضاعفت المساحة المعروضة بإضافة 47 ألف كيلومتر مربع، “مما يزيد بشكل كبير من إمكان اكتشاف احتياطيات الغاز الطبيعي”. 

وأشارت جماعات بيئية إلى أن المناطق المخصصة للتنقيب عن الهيدروكربون في البحر الأيوني تقع بالقرب من محمية بحرية مخطط لها. 

وأعلنت الوزارة في كانون الثاني/يناير أنها ستخصص مساحة إضافية للمحمية عبر التخلي عن استكشاف حقل نفط صغير قبالة قرية كاتاكولو الساحلية، وبعض مناطق استكشاف الغاز الأخرى. 

جه/شي/ب ق

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