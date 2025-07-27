انحسار الحرائق في اليونان في ظل تواصل الجهود لاحتوائها

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تواصل اليونان الأحد ولليوم الثاني على التوالي مكافحة عدد من الحرائق التي دمرت منازل واستدعت تدابير لإجلاء سكان، فيما احتوت فرق الإطفاء عدّة بؤر نيران.

وأفادت خدمة الإطفاء بأن 55 حريقا جديدا اندلع في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لكن تمّ احتواء 50 منها بسرعة.

وصباح الأحد، حذّر المتحدث باسم جهاز الإطفاء فاسيليس فاثروكويانيس قائلا “يُتوقع أن ينطوي هذا اليوم على صعوبات مع خطر كبير باندلاع حرائق في مختلف أنحاء المنطقة تقريبا” لكنه أكّد أن الوضع يتحسن.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تهدأ الرياح القوية التي تؤجج النيران، الأحد في معظم المناطق.

لكنهم حذروا من أن جزيرة كيثيرا السياحية الشهيرة التي تعد 3600 نسمة، لا تزال تواجه ظروفا “مقلقة”.

وقال نائب رئيس بلدية كيثيرا يورغوس كومينوس لقناة إي آر تي الإخبارية الحكومية إن نصف مساحة كيثيرا احترقت.

وأضاف “منازل وخلايا نحل وأشجار زيتون احترقت”.

وذكرت قناة إي آر تي أن حريقا واسع النطاق لا يزال مشتعلا في الجزيرة بعد ظهر الأحد، لكن بجبهات أصغر، مشيرة إلى أن الوضع يتحسن.

وبذل العشرات من عناصر الإطفاء مدعومين بثلاث مروحيات وطائرتين جهودا لإخماد النيران في كيثيرا والتي اندلعت السبت وأرغمت السلطات على إجلاء عدد من الأشخاص الذين علقوا على شاطئ شهير يقصده السياح.

وكانت السلطات المحلية قد طلبت إعلان حالة طوارئ لتقديم المساعدة المعززة للجزيرة التي شهدت حريقا كبيرا في 2017.

وأغلق طريق إيغناتيا السريع، وهو مسلك رئيسي في شمال البلد، في الاتجاهين بعد ظهر الأحد بالقرب من بلدة كوزاني بسبب حريق أججته رياح قوية، وفق إي آر تي التي أشارت إلى تحويل حركة السير إلى طريق سريع قديم.

– جهود جبارة –

ولا تزال ست مناطق في اليونان تواجه خطر اندلاع حرائق بدرجة مرتفعة جدا الإثنين، بحسب مسؤولين.

وطلبت اليونان في وقت سابق مساعدة من دول الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع وصول طائرتين إيطاليتين الأحد، وفق جهاز الإطفاء، فيما بدأت وحدات إطفاء تشيكية العمل فعلا.

واشتعلت بؤر ليلا في جزيرة إيفيا قرب أثينا حيث أتت النيران على مساحات شاسعة من الأحراج وأدت إلى نفوق آلاف من حيوانات المزارع.

وانكب عمال منذ ساعات الصباح الأولى على إصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بشبكة كهرباء إيفيا، بينما تواجه بعض القرى مشاكل في إمدادات المياه.

وجنوبا في جزيرة كريت، أفادت تقارير بأنه تم إلى حد كبير احتواء حرائق اندلعت السبت ودمرت أربعة منازل وكنيسة.

وأفادت تقارير بأن الشرط عززت الإجراءات الأمنية في كريونيري شمال أثينا، مع تزايد المخاوف من استهداف اللصوص منازل غادرها أصحابها هربا من حريق اندلع بعد ظهر السبت، وتم احتواؤه بشكل كبير الأحد.

وكتب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس على مواقع التواصل الاجتماعي أن على كل من فقد ممتلكات “أن يعلم أن الدولة ستكون إلى جانبه”.

وقال إن جهود إخماد الحرائق السبت كانت “جبارة”، لكن “الصورة اليوم تبدو أفضل، والمعركة مستمرة بكل الموارد المتاحة”.

وتشهد اليونان موجة حرّ منذ أسبوع تقريبا تجاوزت خلاله الحرارة 40 درجة مئوية في العديد من المناطق.

والسبت سجلت الحرارة 45,2 درجة في أمفيلوخيا بغرب اليونان.

والأحد بلغت الحرارة القصوى 42,4 درجة مئوية في ثيفا في وسط اليونان.

ويتوقع أن تبدأ موجة الحر الشديد بالانحسار اعتبارا من الإثنين.

ودمرت حرائق الشهر الماضي في خيوس، خامس أكبر جزيرة في اليونان والواقعة شمال بحر إيجة، 4700 هكتار (11600 فدان) من الأراضي، بينما أرغم حريق غابات اندلع في جزيرة كريت أوائل تموز/يوليو 5000 شخص على إخلاء منازلهم.

وشهد عام 2023 أعنف حرائق غابات وأكثرها تدميرا إذ أتت على ما يقرب من 175 ألف هكتار من الأراضي وتسببت بمقتل 20 شخصا.

وتشهد اليونان مثل العديد من الدول فصول صيف أكثر حرارة سببها التغيّر المناخي الناجم عن النشاط البشري والذي يفاقم وتيرة وشدة ومدة حرائق الغابات.

كان/غد-م ن/ريم