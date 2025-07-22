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انطلاق منافسات بطولة “محاربي الإمارات للفنون القتالية”في أبوظبي

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تنطلق الأربعاء بطولة “محاربي الإمارات” للفنون القتالية المختلطة، بمنافسات النسخة العربية والأفريقية الـ61، والدولية الـ62، على مدار يومين في “سبيس 42 أرينا”، بشاطئ الراحة في أبوظبي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ المنافسات تشهد مشاركة 48 مقاتلا ومقاتلة من 20 دولة، يتنافسون في 24 نزالا بمختلف الأوزان والفئات.

تنظم البطولة هيئة “بالمز الرياضية” بدعم مجلس أبو ظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ضمن أسبوع “أبوظبي للتحدي”، بحسب الوكالة.

تتضمن منافسات النسخة العربية والأفريقية الحادية والستين 12 نزالا، بمشاركة 24 مقاتلا ومقاتلة، بينما تقام منافسات النسخة الدولية “62” الخميس، وتشهد 12 نزالا، بمشاركة 24 مقاتلا ومقاتلة.

هت/ريم

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