انطلاق مهمة نحو محطة الفضاء تضم أربعة رواد بينهم هندي لأول مرة

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انطلقت الأربعاء من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا مهمة أميركية خاصة نحو محطة الفضاء الدولية تضم أربعة رواد فضاء بينهم أول هندي ينطلق إلى هذه المحطة المدارية، ما يعكس الطموحات الفضائية للدولة الآسيوية العملاقة.

وانطلق صاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبايس إكس” الأميركية مع الرواد الأربعة، بينهم أيضا مجري وبولندي وأميركية، داخل كبسولة “كرو دراغون” في تمام الساعة 6,31 بتوقيت غرينتش، في إطار مهمة خاصة أميركية تحمل اسم “أكسيوم 4”.

وهبطت الطبقة الأولى من صاروخ “فالكون 9” القابلة لإعادة الاستخدام، بنجاح في منطقة الهبوط المخصصة لها بعد وقت قصير.

من المتوقع أن يصل رواد الفضاء إلى المحطة الخميس قرابة الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، فيما ستستغرق مهمّتهم فيها 14 يوما.

ويقود رائد الفضاء الهندي شوبهانشو شوكلا هذه المهمة إلى جانب البولندي سوافوش أوزنانسكي-فيشنيفيسكي، والمجري تيبور كابو، والأميركية بيغي ويتسون، وهي رائدة فضاء سابقة في وكالة الفضاء الدولية (ناسا) تعمل حاليا لدى شركة “أكسيوم سبايس” الأميركية التي توفر خدمات من بينها رحلات فضائية خاصة.

خلال هذه الإقامة، سيُجري الطاقم نحو ستين تجربة علمية، من بينها تجارب على الطحالب المجهرية وعلى “التارديغرادات”، وهي كائنات دقيقة مجهرية معروفة بقدرتها الفائقة على البقاء في الظروف القاسية.

تعود آخر الرحلات الفضائية التي قامت بها الهند أو بولندا أو المجر إلى أكثر من 40 عاما.

وتشكل هذه المهمة تقدّما بارزا في طموحات نيودلهي الفضائية.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا جيتيندرا سينغ ستكون “لحظة فخر للهند!”. وأشاد بشوكلا مؤكدا أن الهند “أمة في طليعة الاستكشاف الفضائي”.

وقالت القوات الجوية الهندية “إنها أكثر من مجرد مهمة، إنها تأكيد على الأفق المتسع باستمرار للهند”.

وقال الهندي شوبهانشو شوكلا في مؤتمر صحافي حديث “أحمل معي ليس فقط أدوات ومعدات، بل أيضا آمال وأحلام مليار قلب”.

– القوة الناعمة –

ويفترض أن يطبع الرائد البالغ 39 سنة تاريخ بلده بكونه أول هندي يزور محطة الفضاء الدولية (ISS)، والثاني الذي يصل إلى المدار بعد راكيش شارما الذي زار محطة الفضاء السوفياتية “ساليوت 7” عام 1984.

وتشكل مشاركة شوكلا في مهمة “أكسيوم” تقدّما مهمّا في رؤية رئيس الوزراء التي تعتزم الهند تنفيذها عام 2027.

بمجرد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية، يُفترض أن يجري شوكلا مقابلة مع “شخصية مهمة”، هي رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، على ما أفادت وسائل الإعلام الهندية.

تموّل الدول الثلاث مهمّة رواد فضائها. أعلنت المجر في العام 2022 أنها دفعت ثمن تذكرة رائد فضائها والبالغة مئة مليون دولار، في حين لم تكشف الهند أو بولندا عن المبالغ التي أنفقتاها على مشاركة رائدي فضائهما في المهمة التي تمثل فخرا وامتدادا للقوة الناعمة الوطنية.

وبحسب وسائل إعلام هندية، أنفقت نيودلهي أكثر من 60 مليون دولار.

وكتب رئيس وزراء بولندا دونالد توسك عبر منصة اكس: “لقد نجحنا! بولندا وصلت إلى قمم جديدة”. وأرفق منشوره بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يشاهد عملية الإطلاق على شاشة تابعة لمركز كوبيرنيكوس العلمي في وارسو.

وكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان عبر فيسبوك “مرة جديدة، يشارك رائد فضاء مجري في رحلة فضائية. إنه لفخر عظيم! حظا موفقا لتيبور كابو!”

تأتي هذه المهمة بعد الخلاف الكبير الذي وقع في بداية حزيران/يونيو بين دونالد ترامب وإيلون ماسك، إذ هدد رجل الأعمال الثري بإيقاف تشغيل كبسولة “كرو دراغون” قبل أن يتراجع عن تهديده.

وتُستخدم هذه الكبسولة من جانب شركة “أكسيوم”، كما تؤدي دورا مهما لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، إذ تشكل المركبة الأميركية الوحيدة المعتمدة حتى اليوم لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وقد سلّط الخلاف بين الرجلين الضوء على الترابط الوثيق بين الحكومة الأميركية وهذه الشركة الفضائية الخاصة، إذ تعتمد وكالة ناسا والبنتاغون بشكل كبير على صواريخ ومركبات “سبايس إكس” لإرسال فرق وحمولات وأقمار اصطناعية إلى الفضاء.

بو-عأ-فز/رك/جك