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انهيار سهم انتل في وول ستريت بعد الاعلان عن خطة تسريح ضخمة

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انهارت أسهم شركة إنتل الأميركية المصنعة لأشباه الموصلات بنسبة 28% في وول ستريت صباح الجمعة بنيويورك بعد أن أعلنت المجموعة عن خطة كبرى لتسريح أكثر من 15% من موظفيها بحلول نهاية العام.

وبذلك خسرت المجموعة الأميركية العملاقة على الورق أكثر من 30 مليار دولار من القيمة السوقية بينما بلغت قيمة سهمها 20,95 دولارا بتراجع 28,08% عند الساعة 14,05 ت غ.

أعلنت شركة إنتل، التي تتأخر أمام منافسيها في مجال الرقائق المتكيفة مع الذكاء الاصطناعي، الخميس أنها تريد خفض تكاليفها ب10 مليارات دولار عن طريق صرف 15% من موظفيها.

كانت الشركة الأميركية توظف نحو 125 ألف موظف نهاية عام 2023، بالتالي سيخسر حوالي 18 ألف شخص وظائفهم.

في الربع الثاني، حققت المجموعة رقم أعمال  بقيمة 12,8 مليار دولار أي أقل من توقعات المحللين وبتراجع 1% مقارنة بالربع نفسه عام 2023.

وسجلت المجموعة خصوصا خسارة صافية قدرها 1,6 مليار دولار، مقارنة بأرباح صافية قدرها 1,5 مليار قبل عام.

كما أعلنت أنها لن تقوم بتوزيع أرباح نهاية العام الحالي.

جوج/ليل/غد

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